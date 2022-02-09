نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بتخفيضات hyper panda السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده لهذا الأسبوع بأسعار لا تقاوم على الإلكترونيات والهواتف الذكية، ومختلف المواصفات بداية من الإمكانيات البسيطة العملية للأجهزة الإلكترونية وحتى أعلى الإمكانيات ومزايا أكثر في الجهاز الواحد، هذا إلى جانب عدد كبير من الأجهزة المنزلية والمزيد من مستلزمات المنزل التي توجد في نشرة عروض بنده الأسبوعية في السعودية بشكل مستمر، لذا تصفحوا معنا المنتجات المعروضة في التخفيضات وبادروا بالتعرف على الخصومات الكبرى على الأسعار.

عروض بنده الأسبوعية على الإلكترونيات

يوجد خصومات على أسعار شاشات التلفزيون، ومتوافر منها أحجام كثيرة بدايةً من 32 بوصة وحتى 65 بوصة، وشاشات HD للمشاهدة بصور أكثر وضوحًا وتجربة أمتع بكثير، وأيضًا شاشات ذكية بمزايا لا حصر لها، ويمكنكم التمتع بميزة إضافية عند شراء الشاشات من عروض بنده الأسبوعية وهى توصيل الشاشة حتى باب المنزل وتركيبها وكل ذلك مجانًا، وإليكم التخفيضات على أسعار الشاشات.

تلفزيون دورا 50 بوصة، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث 65 بوصة، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

عروض بنده جوالات سامسونج

تعتبر عروض الجوالات سامسونج من بنده في نشرة هذا الأسبوع الذي يبدأ من 9 فبراير 2022 وحتى 15 فبراير هى الأوفر، فتتضمن العروض جوال سامسونج A52S 5G، مع معالج octa core، شاشة 6.5 انش، 8 جيجا رام، ومساحة تخزين 128 جيجابايت.

جوال سامسونج A52S بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1659 ريال سعودي.

سامسونج A12 بسعر 575 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

هايبر بندة hyper panda

أسعار الأجهزة المنزلية في هايبر بنده تبدأ من 65 ريال، مع تنوع كبير في المنتجات، حيث نجد الأجهزة المنزلية مثل أجهزة التنظيف، الكي، وأيضًا الأجهزة المخصصة للمطبخ لتحضير المأكولات المختلفة، فمنها أجهزة لخلط المكونات لتحضير العصائر وغيرها من المشروبات، وأجهزة للطهي مثل الفرن الكهربائي ATC المتاح في العروض، سعة 45 لتر، لطهي كميات كبيرة من الأطعمة، وأيضًا قدر الضغط الكهربائي من السيف الذي يعمل بقوة 1200 واط، وسعة القدر 8 لتر، وحلول سريعة لإعداد المشروبات مثل الغلاية الكهربائية من فيليبس سعة 1.7 لتر، لغلي المياه في أسرع وقت لتحضير المشروبات أو لإضافة الماء الساخن للطعام الذي يحتاجه أثناء إعداده مثل المكرونة، بحيث يُحضر الطعام في وقت أقل.