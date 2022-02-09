انت الان تتابع تفاصيل خبر الباحثة السعودية نجاة السعيد تزور إسرائيل وتتعرض لحملة انتقادات واسعة على توتير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الباحثة السعودية نجاة السعيد في وقت سابق عن نيتها في زيارة إسرائيل، وبالفعل وصلت إلى إسرائيل مساء الأحد ووجدت السعيد ترحاب من الكيان الإسرائيلي، حيث رحب الصحفي إيدي كوهين وهو من يهود لبنان وباحث اكاديمي بتلك الزيارة على صفحته الخاصة قائلاً يا هلا بالباحثة السعودية نجاة السعيد في بلدك الثاني، وردت السعيد على حفاوة الترحيب من قبل كوهين ناشرة تغريدة “بالرغم أني عاملة له بلوك إلا أنه رحب بي بكل لطف. شكرا إيدي كوهين….That’s so gentle “.

عبرت السعيد عن شكرها لطاقم العمل في مكتب الصحافة الحكومية في القدس من خلال صفحتها الخاصة على توتير “شكرا على كل طاقم العمل في مكتب الصحافة الحكومية في القدس على هذا الاستقبال. هنا تحدثت عن دور المرأة العربية في الإعلام وخاصة الإماراتية وأكدت على ضرورة الشراكة الإعلامية لكي تتضح الصورة الحقيقية للمشاهد وخاصة الإعلام الغربي.”

لتنهال عليها الانتقادات اللاذعة في منصات التواصل الاجتماعي الرافضة لفكرة التطبع مع الكيان الإسرائيلي، وعندما طلب أحد الصحفيين من الباحثة السعودية نجاة السعيد الرد على تلك الانتقادات قالت مؤكدة على حقها في الدفاع عن نفسها “لن أرد على التعليقات الغريبة ولست هنا لكي أتحدث عن صراعات. أنا فقط أشجع على الدبلوماسية العلمية التي تجمع بين الشعوب من ناحية علمية. فلندع السياسة لأهلها ونحن الشعوب نتشارك علميا وثقافيا وهذا ما تصبو له . أنا الآن على اتصال مع الجامعات والمؤسسات الإعلامية في إسرائيل .

وقد وصف ناشطون زيارتها بأنها خيانة للقضية الفلسطينية على توتير، حيث أعرب الرئيس التنفيذي لشركة انترمد وأمين عام مركز تنمية الثقافة والفنون عادل طاهر عن غضبه من الزيارة قائلاً “أنت لا تمثلي إلا نفسك وثقي أن الشعب السعودي بكامل أطيافه يكره الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين”.

كما تسأل الناشط السعودي على بن هاشم هل الحكومة السعودية سوف تتخذ إجراء ضد الكاتبة السعودية نجاة السعيد مواطنة سعودي سافرت إلى كيان العدو الإسرائيلي والذي يمنع السفر إليه حسب القانون السعودي، هل سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضدها؟ كما علقت على تللك الزيارة غادة عويس مذيعة ومقدمة ومنتجة أخبار وصحفية لبنانية تعمل في قناة الجزيرة متسائلة ألا تخالف هذه المواطنة قانون بلادها أم إنّ السعودية ألغت نظام مقاطعة إسرائيل؟

وأضافت عويس في تويتة أخرى تنتقد الباحثة السعودية نجاة أن تعبّر عن أمنيتك بوقف الحرب باليمن هو جريمة تستحق الاعتقال والويل والثبور لك. أن تزور نظام الأبارتهايد الإسرائيلي وتعتبره بيتك وتنسج علاقات مع من يسرق أرض غيره ويهجّر العائلات ويعتقل الأطفال ويحتقر العرب، أمر يمرّ مرور الكرام لا بل يبدو مطلوباً رغم مخالفته القانون السعودي نفسه!

وواثقت الكاتبة السعودية زيارتها إلى إسرائيل بنشر مجموعة من الصور على صفحتها الرسمية توتير التقطتها من الأماكن التي قامت بزيارتها في إسرائيل.

من هي نجاة السعيد

هي كاتبة وصحفية سعودية تكتب في موقع قناة الحرة تحمل الجنسية الأمريكية وتدرس في جامعة زايد في دبي لإقامتها في الإمارات، كما إنها انضمت مؤخرا ككاتبة عمود باللغة العربية لصحيفة إسرائيل هيوم وتعد السعيد من المشجعين لتطبع مع إسرائيل.