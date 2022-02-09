نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير في مهرجان التسوق خلال شباط وتخفيضات ونظم تقسيط رائعة على عروض جرير ايفون وسامسونج وغيرها في المقال التالي
عروض الجوالات في جرير السعودية شباط 2022، الأجهزة الإلكترونية من أهم الأشياء في حياتنا هذه الأيام، وذلك لأن استخدام التكنولوجيا أصبح في كل شيء، ولذلك أسعار الأدوات الكهربية والأجهزة الإلكترونية مرتفع ولا يتناسب مع بعض الأشخاص، ولكن jarir bookstore مكتبة جرير تقدم مجموعة من العروض على الأجهزة الإلكترونية الموجودة بها مما يجعل الأسعار تتناسب مع الجميع، وخلال مقال هذا اليوم سيكون الحديث عن مكتبات جرير بشيء من التفصيل.
عروض الجوالات في جرير لهذا الأسبوع من شهر فبراير وتخفيضات عنيفة على الجوالات واللابتوب
عروض جرير اليوم السعودية
مكتبة جرير السعودية أهم الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، تبيع جميع الأدوات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والأدوات المدرسية، ويوجد مقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة كما يوجد لها فروع في كافة أنحاء المملكة، وتعتبر مكتبات جرير من الأماكن المفضلة لدى معظم المواطنين في السعودية.
عروض جرير للجوالات السعودية فبراير 2022
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض على الأجهزة الإلكترونية الموجودة بها كل أسبوع عروض هذا الأسبوع تتمثل فيما يأتي:
- تقسيط جوالات جرير ايفون وآبل آيفون 13 سعة 128 جيجابايت ذات اللون الأزرق سعره مميزة جدًا فقط 3299 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير فيفو واي 51 سعة 128 جيجابايت سعره 899 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون ايفون 13 من سعة 256 ريال جيجا بايت سعره 3799 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير شاومي 11 لايت سعة 128 جيجابايت بسعر 1199 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات شاشة ال جي 65 بوصة سعرها 5599 ريال سعودي.
- كود خصم جرير هواوي ميت بوك دي 15 كمبيوتر محمول سعره 1999 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير هونر 50 سعته التخزينية 256 جيجابايت سعره 2099 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير شاومي 11 لايت سعة 128 جيجا بايت سعره 1199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير سامسونج جالكسي اس 20 فاي سعة 128 جيجابايت بسعر 1899 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير وهواوي واي 69 سعته 64 جيجابايت سعره 569 ريال سعودي.
- عرض جرير سامسونج جالكسي اس 20 فاي سعة 128 جيجابايت بسعر 1899 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير أوبو سعته 128 جيجا بايت سعره 699 ريال سعودي.
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