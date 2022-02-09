شوف أقوى عروض العثيم اليوم مع عروض أشتري واحد أو أكثر والثاني مجاناً

عروض العثيم الأسبوعية تقدم أقوى عروض 1+1 أو 2+1 وحتى 4+1 على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة بالإضافة إلى العديد من العروض والخصومات المتنوعة على مختلف احتياجات ومتطلبات المنزل من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية وغيرها العديد، هذا مع توفير خصم راي على مجموعة مختارة من الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أفضل عروض المجلة الأسبوعية في قسم السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية من مجموعة أسواق عبد الله العثيم السعودية والمتوفرة في جميع فروع الشركة والمنتشرة حول المملكة العربية السعودية.

أقوى عروض العثيم اليوم على السلع الغذائية المتنوعة:

عرض 1+1 على برتقال عصير بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 9.50 ريال.

بطاطس بسعر 2.95 ريال سعودي ل 2 كيلو بدلاً من 5.90 ريال.

وعرض 2+1 على صدور دجاج وزن الطبق 450 جرام بسعر 35.90 ريال سعودي ل ثلاث حبات بدلاً من 53.85 ريال.

عجينة السنبله سبرنج رول وزن 160 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي ل عرض 2+1.

أحصل على ثلاث حبات بسعر أثنين من خضروات مشكلة/ فاصوليا خضراء السنبلة وزن الكيس 400 جرام بسعر 33.90 ريال سعودي للعرض بدلاً من 50.85 ريال.

أحصل على 2 بسعر 1 مع عرض 1+1 على بطاطس متبلة أكثر قرمشة وزن الكيس 2.5 كيلو جرام بسعر 31.75 ريال سعودي للعرض بدلاً من 63.50 ريال.

عرض ثلاث حبات من ذرة العثيم حب كامل وزن العبوة 340 جرام بسعر 9.90 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال.

عصير هالي ليمون مركز سعة العبوة 500 مل، عرض ترويجي بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروض السلع الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية: