شوف أحدث عروض ساكو على مختلف الأجهزة حتى 19 فبراير بخصومات مذهلة لا تفوتها Saco

عروض ساكو تقدم أحدث العروض المميزة على مختلف المنتجات الرائعة والأجهزة المختلفة بخصومات مذهلة لا يمكن أن نفوتها بأي شكل ممكن، ولا يمكن أن نتركها هكذا دون أي نستعرضها لكم ونبرز لكم أهم مميزاتها أفضل الخصومات. ففي هذا المقال نستعرض لكم أهم ما ورد في مجلة ساكو من أجهزة منزلية وكهربائية تبحث عنها كل ربة منزل بأسعار مميزة كل تحت شعار اللي جاي فيه الخير.

أحدث عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية بخصومات مذهلة

نستعرض لكم من خلال برشور ساكو مجموعة من الأجهزة المختلفة الكهربائية الرائعة بتخفيضات عملاقة .

خصم 80.75 ريال على صانعة البيتزا، تتميز بمقاس 30 سم، وأيضا تتميز بأنها غير لاصقة أي يمكنك استخدامها بكل سهولة ودون خوف من التصاق البيتزا بها، تعمل بقوة 1200 واط، بسعر 199 ريال بدلاً من 279.75 ريال سعودي.

استمتع مع شواية وصانعة الساندويتش، متعدد الاستخدام 2 في 1، بسعر 359 ريال بدلاً من 469.20 ريال سعودي، ووفر 110.25 ريال.

خصم 200 ريال على مايكرويف مع شواية رقمي، بسعة 30 لتر، كما يعمل بقوة 900 واط. مقابل 499 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو الجبارة على الأجهزة والأدوات المنزلية

وفر 70.75 ريال على جهاز تغليف بتفريغ الهواء الذي تبحث عنه جميع الأمهات؛ لأنه يعمل على الاحتفاظ بالطعام لأطول فترة ممكنة. بسعر 299 ريال بدلاً من 369.75 ريال سعودي.

اشتري طقم أواني الطهي، المكون من 10 قطع، المنتج صناعة إيطالية، بسعر 399 ريال بدلاً من 469.75 ريال سعودي مع توفير 70.75 ريال.

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