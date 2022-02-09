شوف عروض التوفير لشهر فبراير من لولو على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية

تتجدد الصفقات الأسبوعية المميزة من لولو هايبر ماركت بفرعي الرياض والخرج حيث تفاجئ الجميع بالعرض الأسبوعي ومعه عرض أخر لمدة أربع أيام على الخضروات والفاكهة تأني من المزرعة طازجة، كما تقدم لكم وجبات جاهزة التحضير بأسعار خيالية، وتوفر لكم النكهات العربية بأقوي تشكيلة متنوعة من الحلويات الشرقية والغربية، كما توفر لكم بقسم الأجهزة الكهربائية المنزلية عروض قوية بخصومات رائعة على السلع المعمرة.

عروض التوفير لشهر فبراير من لولو على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية

تقدم لكم من شركة هاواي أجدد الأكسسورات الملحقة للهواتف المحمولة، والساعات الذكية، كما تقدم شاشات التلفزيون من أقوي الماركات، سوني، توشيبا، سامسونج، أل جي، سوني، سكاي وورث، نيكاي، متوفر أيضاً بقسم التجميل ماكينات حلاقة رجالية اللحية من براون، متوفر أيضاً ماكينة حلاقة للشعر من وال.

أجهزة كهربائية من لولو الرياض والخرج

أريني دفاية بالزيت، 11 ريشة، متوفر بلون أخضر، سعر الدفاية 409.00 ريال بدلاً من 509.00 ريال، وفر 100 ريال.

أزيني دفية بالزيت، 9 ريشة، متوفرة بلون أزرق، بسعر 359.00 ريال بدلاً من 449.00 ريال، وفر 90 ريال.

هيلز دفاية حرارية، سعر الدفاية 329.00 ريال، بدلاً من 399.00 ريال، وفر 70 ريال.

أوكرانيا دفاية بالزيت، 15 ريشة، بسرعة 2500 وات، بسعر 299.00 ريال، بدلاً من 359.00 ريال، وفر 60 ريال.

بوتاجاز غاز ماركة ميديا، مقاس 60 × 60، 4 شعلات، بسعر 1199.00 ريال، بدلاً من 1599.00، وفر 400 ريال.

غسالة ملابس بمجفف ماركة ميديا، سعة 8 / 12 كيلو، لون سيلفر، بسعر 2989.00 ريال بدلاً من 4159.00 ريال، وفر 1170.00 ريال.

ثلاجة LG، سعة 17.9 قدم مكعب، بسعر 4199.00 ريال بدلاً من 5599.00 ريال، وفر 1400.00 ريال.

ثلاجة سوبر جينرال، سعة 93 لتر، بسعر 499.00 ريال بدلاً من 799.00 ريال، وفر 300 ريال.

ثلاجة ميديا، سعة 85 لتر، بسعر 559.00 ريال بدلاً من 689.00 ريال، وفر 130 ريال.

مجفف ميديا، سعة 8 كيلو، بسعر 1819.00 ريال بدلاً من 2289.00 ريال، وفر 470.00 ريال.