نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الشاشات والتوصيل مجاني هايبر لولو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الشاشات والتوصيل مجاني هايبر لولو، حيث يتوفر عروض على الشاشات تليفزيون ال جي يو إتش دي 55 بوصة مع تقنية 4k سمارت فائق الوضوح بسعر 2849 ريال بدلاً من 5299 ريال خصم 46%، يتوفر ال جي تلفزيون 65 بوصة يو إتش دي 4k سمارت فائق الوضوح بسعر 3699 ريال بدلاً من 6699 ريال خصم 45%، يتوفر ال جي تليفزيون 50 بوصة يو اتش دي 4k سمارت فائق الوضوح بسعر 2599 ريال بدلاً من 4549 ريال خصم 43% ضمن تخفيضات هايب لولو على الشاشات.

تخفيضات نصف الثمن هايبر لولو

يتوفر تليفزيون ال جي 4k الذكي فائق الوضوح 50 بوصة بسعر 2349 ريال بدلاً من 4449 ريال خصم 47%،يتوفر مولينكس مفرمة كهربائية بسعر 159 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 36%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية نوتري كوك قلاية هوائية سعة 5.5 لتر بسعر 359 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 35%، يتوفر تخفيضات حتى نهاية فبراير حتى أيكون غلاية إلكترونية سعة 1.8 لتر بسعر 59 ريال بدلاً من 89 ريال خصم 34%، كما يتوفر نوتري كوك قدر ضغط كهربائي سعة 6 لتر بسعر 379 ريال بدلاً من 574 ريال خصم 34%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو

يتوفر تيفال قلاية هوائية كلاسيكية سعة 1.2 كجم بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 33%، يتوفر نوتري كوك قدر ضغط كهربائي سعة 8 لتر بسعر 459 ريال بدلاً من 689 ريال خصم 33%، يتوفر على الغسالات تخفيضات نصف الثمن هايبر لولو ال جي غسالة تحميل أمامي سعة 21/12 كجم بسعر 11999 ريال بدلاً من 17999 ريال خصم 33%، يتوفر ميديا غسالة تحميل أمامي سعة 10 كجم بسعر 2049 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 18%، يتوفر ميديا غسالة تحميل علوي سعة 16 كجم بسعر 2239 ريال بدلاً من 2599 ريال خصم 14%.

تخفيضات أجهزة اللاب توب هايبر لولو

يتوفر لينوفو آيديا باد فليكس 5 لاب توب قابل للتحويل 2 في 1 شاشة 14 بوصة عالية الدقة تعمل باللمس الجيل الحادي عشر إنتل كور 8 سعة 512 جيجابايت رمادي جرافيت بسعر 3449 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 7%، يتوفر عروض حتى نهاية فبراير على لينوفو آيديا باد فليكس 5 لاب توب قابل للتحويل 2 في 1 شاشة 14 بوصة عالي الدقة تعمل باللمس الجيل الحادي عشر إنتل كور 4 سعة 256 جيجابايت رسومات إنتل يو إتش دي رمادي بلاتيني بسعر 2449 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 13%، يتوفر لينوفو لاب توب آيدياباد 1 شاشة 14 بوصة اف اتش دي الجيل العاشر إنتل سيليرون ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا سعة 128 جيجابايت بطاقة رسومات إنتل يو إتش دي أزرق ثلجي بسعر 1349 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 10% ضمن تخفيضات هايبر لولو.