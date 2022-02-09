طريقة عمل الكيكة العادية بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة

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محمد سياف - ابو ظبي - يعتبر الكيك من أسهل وأشهى الحلويات التي يحبها الصغار والكبار لذلك يبحث العديد من النساء عن طريقة عمل الكيكة العادية لتنفيذها في المنزل، فالكيك من الوصفات البسيطة واللذيذة التي يمكن تناولها في جميع الأوقات سواء على الفطار أو العشاء وبين الوجبات أيضًا مع الشاي أو أي مشروب ساخن مفضل لديكم، كما أن مكوناتها ذات قيمة غذائية عالية لاحتوائها على البيض واللبن مما يجعلها وجبة شهية وصحية لأطفالك ويمكن تنفيذها بسهولة لأن جميع المكونات متوفرة في كل منزل.

مقادير الكيك

تعد مكونات الكيك متوفرة في كل منزل ويمكن تنفيذها بكل سهولة، وإليكم المكونات بالتفصيل:

• 4 بيضات في درجة حرارة الغرفة.

• كوب وربع سكر ناعم.

• كوب إلا ربع من الزبدة (يمكن أستبدالها بزيت على زبدة أو زيت على سمنة).

• كوب حليب دافئ قليلاً أو في درجة حرارة الغرفة.

• ملعقة صغيرة فانيليا أو 3 أكياس صغيرة.

• باكو بيكنج باودر.

• 2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات أو دقيق الحلويات.

• رشه ملح بسيطة.

طريقة تحضير الكيك

يجب الحرص في طريقة عمل الكيكة العادية أن تكون المقادير كلها دقيقة ولا تزيد أحد المكونات على غيرها،

وكذلك إشعال الفرن مسبقاً عند التحضير ليكون ساخناً، وإليكِ طريقة صنع الكيك:

• ضعي البيض مع الفانيليا في الخلاط وقومي بالخفق جيداً أولاً.

• ضيفي السكر والحليب واستمري في الضرب.

• ضيفي الزبدة الطرية إلى الخليط مع الخفق الجيد لتصبح كل المكونات متجانسة.

• ضعي المكونات الجافة في وعاء عميق (الدقيق المنخول مسبقاً والبيكنج بودر والملح).

• ضيفي الخليط السائل إلى الخليط الجاف وقومي بالمزج جيداً للتخلص من أي تكتلات.

• حضري صينية مدهونة وقومي بسكب الخليط فيها ووضعه في الفرن.

• ضعي الكيك في الفرن لمدة 35 إلى 45 دقيقة إلى أن ينضج واختباره بعود خشبي.

• اتركيه يبرد بعد خروجه من الفرن ثم قومي بتقطيعه بارداً.

يوجد العديد من الوصفات السهلة واللذيذة للكيك التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة ويسر، كما يمكن إضافة الكثير من النكهات والأطعمة التي يحبها أطفالك مثل البرتقال أو الجزر، وهناك أنواع متعددة من الكيك منها كيك الشيكولاتة وكيك الفانيليا وكيك الفراولة وكيك جوز الهند وكيك التمر وكيك الليمون والجوز وكيك الزبادي.