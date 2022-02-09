انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر البيتكوين اليوم.. عملة البيتكيون تقترب من مستويات 45 ألف دولار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

دفعت بعض الأخبار الإيجابية اليوم الأربعاء، بالبيتكوين نحو الصعود مجددا بعد تراجعه خلال الأسبوع الماضي ليسجل سعر البيتكوين نحو 37 ألف دولار أمريكي، وبلغ سعر البيتكوين أزيد من 44 ألف دولار بإغلاق اليوم، واستعادت العملات الرقمية الأخرى قيمتها في السوق لترتفع إلى مستويات هامة، وحدث هذا التغير المفاجئ نتيجة الأنباء الإيجابية خصوصا اتفاق الحكومة الروسية مع البنك المركزي الروسي على اعتبار العملات الرقمية عملات وليست أصول مالية وضرورة تقنين سوق العملات الإفتراضية .

من جانب آخر وظفت شركة مايكروسوفت مسؤولا جديدا متخصصا في العملات الرقمية، وهذا يعتبر مؤشر ايجابي ودليل على اتجاه كبرى الشركات العالمية للتعامل بالعملات الرقمية، كما تأثر سوق العملات الرقمية بشكل إيجابي بعد تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي رفائيل بوستيك، الذي قال : “نحن على أعتاب انخفاض التضخم” وكان قد ذكر بوستيك في وقت سابق أنه “قد يؤيد رفع الفائدة بنحو 50 نقطة” .

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وكانت عملة البيتكوين قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ شهر أغسطس 2021، نتيجة اقتراح المركزي الروسي حظر العملات الرقمية، ليهبط البيتكوين بشكل حاد بعد موجة ضغط البيع التي تبعت تلك التصريحات التي اعتبرت تضييقا على العملات الإفتراضية، كما تعرضت العملات الرقمية بصفة لمضايقات من قبل مختلف الحكومات الدولية، فيما تشير توقعات بعض خبراء الأسواق المالية والمحللين إلى تضاعف قيمة البيتكوين لتصل إلى نحو 100 ألف دولار بنهاية العام الجاري .

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