نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل أنواع ورق الجدران تعرف على وعيوبها واسعارها على جوميا وأمازون في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل أنواع ورق الجدران ، جدران المنزل ستكون أفضل وأجمل عند اختيار ورق الجدران، ولكن من أجل أن يتم هذا الأمر بشكل مثالي، يجب اختيار ورق مناسب وتصاميم متناسقة مع ديكور الغرفة أيً كانت غرفة معيشة، غرفة النوم، ولأن مؤخرًا أصبح متوفر أنواع كثيرة من ورق الجدران، قررنا اليوم أن نساعدكم في معرفة ما هي أفضل أنواع ورق الجدران، التي يمكن استخدامها، والحصول على ديكور رائع، يدوم طويلًا، لذا تابعوا السطور القليلة القادمة كل شيء عن أفضل أنواع ورق الجدران.

افضل أنواع ورق الجدران

مبدئيًا قبل أن نقدم لكم أفضل أنواع ورق الجدران، يفضل دومًا طلب عينة ومطابقتها مع لون الحائط، وملاحظة إن كان متناسق أم لا.

بجانب معرفة ما هي جودته، كما سنتطرق أيضًا الآن للمزايا التي يمكن الحصول عليها من استخدام ورق الجدران:-

يتم تثبيته بسهولة بدون الحاجة فني وخبير، كما أنه يسهل صيانته.

بمجرد تسوية الجدران وغزالة الزوائد يمكن تطبيق ورق الحائط بكل سهولة.

يساعد في تغيير الحائط بشكل كلي ويجعلها تبدو جديدة بخطوات بسيطة حيث يمكن اختيار الألوان الشرقية، العصرية، الألوان الزاهية، مما يضيف منظرًا فريدًا للغرفة.

يساعد في تغطية العلامات والبقع بالحائط في حال عدم القدرة على طلاء الغرفة.

يدوم لأعوام طويلة قد تستمر إلى 5 سنوات أو حتى 10 سنوات.

بعد أن تعرفنا على المزايا، الآن سنتعرف سويًا على أفضل الأنواع المتوفرة في الأسواق والتي يمكن استخدامها مثل:-

ورق الحائط الغير منسوج المصنوع من الألياف الطويلة

والتي يتم تغليفها باستخدام بولي كلوريد الفينيل، هي أكثر الأنواع متانة، ويمكن استخدامها لفترات طويلة.

الورق القائم على الورق غير منسوج

ليس مغطى بالفينيل ويجب العلم أنه قد يصعب لصقه.

ورق الحائط القائم على النسيج

والذي يحتوي على كلًا من الكتان، القطن، البوليستر مع الأكريليك، والخيوط المماثلة، يعتبر من أفضل الأنواع وأكثرها مقاومة، كما أنه يمكن تنظيفه بكل سهولة.

ورق الحائط خلفيات طبيعية

يتم فيها الجمع بين القش، الفلين، الميكا، الخيزران، الحجر، البورسلين، بالفعل يعطي منظرًا طبيعيًا وفريدًا ولكن يحتاج للتنظيف بشكل مستمر.

أفضل أنواع ورق الجدران 3d

الآن أصبح أفضل نوع ورق جدران يفضله الكثير من الأشخاص، خاصًة ممن يخصصون بيتًا جديدًا، هي ورق الجدران 3d، والتي لها طابع مختلف، تبدو بشكل بارز، وأيضًا بألوان زاهية، ويمكن اختيار الألوان حسب لون الحائط ونوع الغرفة، فيمكن اختيار منظر طبيعي، أو نقاط مضيئة.

عيوب ورق الجدران

حتى نكون أكثر مصداقية معكم، يجب أن نتطرق أيضًا إلى عيوب ورق الجدران التي قد تصادفك، حتى تكونوا على دراية تامة بكل شيء:-

سهل الخدش لذا يفضل اختيار ورق حائط مناسب وبسعر ليس غالي بشكل مبالغ فيه.

ورق الحائط الرخيص قليل الجودة يمكن أن يصبح رطبًا بشكل مبالغ فيه، مما يتسبب في تمزقه كثيرًا.

سيتوجب من أجل لصق ورق حائط جديد، يجب نزع القديم قبل لصق الجديد، وهذا أمر يجد البعض صعوبة في القيام به.

بعض الجدران تصاب بالعفن أو الرطوبة لذا يجب معالجتها بعد إزالته باستخدام منتج مضاد للعفن.

أسعار ورق الحائط

يختلف سعر ورق الحائط حسب نوعه، وحسب المقاس، وحسب العلامة التجارية، حيث يتوفر ورق حائط ألماني، وآخر كوري، وآخر تركي، وغيرها من الأنواع الأخرى، كما يمكن الشراء من موقع جوميا أو أمازون مصر أما الأسعار فهي كالآتي:-