شوف عروض العناية الشخصية للرجال والنساء من Saco بخصومات قوية تصل إلى 55%

أعتني بشعرك وبشرتك وجسمك بأقوي العروض من Saco ساكو كما توفر لكم الراحة والاسترخاء وتقدم للجميع العديد من كراسي المساج كما تقدم للرجال أقوي تشكيلة مميزة على ماكينات الحلاقة للشعر واللحية بأقوي الأسعار وبخصومات تصل إلى 55% على جميع المنتجات، أذا كنتم تعانون من ألام الظهر والكتف متوفر أشكال عديدة تناسب الجميع.

عروض العناية الشخصية للرجال والنساء من Saco بخصومات قوية تصل إلى 55%

مجموعة مصفف الشعر الكاملة، من دايسون مكونة من 7 قطع، ضمان سنتين، متوفرة بثلاث سرعات، وأربع درجات للتشغيل، تعمل بقوة 220 / 240 فولت، أمنة الاستخدام، تعمل على تنعيم الشعر، سعر الجهاز 2369.00 ريال، خدمة توصيل للمنزل 25 ريال.

كرسي مساج، متوفر بثماني حركات كاملة، ماركة هوميدكس، يدلك الرقبة الكتف والظهر والساقين، يتميز بمدة التدليك ثلاث دقائق، ضمان لمدة ثلاث سنوات، الكرسي مبرمج لسهولة أستخدامه، مصنوع من مادة بولي يوريثان، تعمل بقوة 110 / 240 فولت، متوفرة بوضع واحد فقط، سعر القطعة 5999.00 ريال.

وعرض قوي على ماكينة حلاقة للشعر خاصة بالرجال، قابلة للشحن، 8 قطع ملحقة مع الماكينة، تتميز بصغر الحجم وسهولة التخزين بأي مكان، تحلق الشعر بكل سهولة، سعر القطعة 279.00 ريال بدلاً من 399.75 ريال، تقسط على 3 دفعات بمبلغ 93.00 ريال.

ماكينة نزع الشعر من الجسم بالكامل للسيدات، ماركة براون، قابلة للشحن، تتميز برأس مرن لسهولة الأستخدام عند أزالة الشعر، ضمان سنتين، الماكينة ضد المياة 100%، يوجد بها سرعتان، مقبض مريح مانع الأنزلاق، بسعر 279.00 ريال بدلاً من 329.75 ريال، تقسط 93.00 ريال على 3 دفعات.

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