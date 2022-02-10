شوف أجدد عروض العثيم اليوم للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مع عروض الشتاء

أجدد عروض العثيم اليوم للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مع عروض الشتاء، وتخفيضات جبارة على مجموعة مختارة من الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون، هذا بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتي تتمتع هذا الأسبوع بعروض قيمة على 1+1 أو 2+1 وحتى 4+1 على الكثير من السلع الغذائية المتنوعة، والجدير بالذكر أنه يمكنكم الإطلاع على كافة العروض من خلال تصفح مجلة العروض الأسبوعية الخاصة بمجموعة أسواق عبد الله العثيم الالكترونية أو من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية للمطبخ:

محضر طعام اي تي سي متعدد الوظائف بسعر 189 ريال سعودي.

قلاية السيف صحية بدون زيت سعة 9 لتر بسعر 369 ريال سعودي.

عرض خبازة السيف كهربائية لعمل أشهى خبز عربي في منزلك فقط بسعر 199 ريال سعودي.

ميكرويف السيف سعة 20 لتر بسعر 235 ريال سعودي.

صانع طعام من جيباس متعدد الاستخدامات 4*1 فقط بسعر 135 ريال سعودي.

عروض العثيم للجوالات والأجهزة الإلكترونية:

جوال سامسونج اي 12 أندرويد يدعم الجيل الرابع بسعر 585 ريال سعودي.

سامسونج اي 03 اس هاتف أندرويد يدعم الجيل الرابع بسعر 475 ريال سعودي.

تكنو سي جي 6 جوال أندرويد يدعم الجيل الرابع بسعر 649 ريال سعودي.

اي تيل بي 651 ال، هاتف أندرويد سعة 32 جيجا بايت يدعم الجيل الرابع فقط بسعر 349 ريال سعودي.

أرز ال اي دي شاشة تلفزيون مقاس 40 بوصة بسعر 699 ريال سعودي.

امبيكس ال اي دي شاشة تلفزيون مقاس 43 بوصة بسعر 869 ريال سعودي.

أرو ال اي دي شاشة تلفزيون سمارت مقاس 50 بوصة بسعر 1,299 ريال سعودي.

سهم ال اي دي شاشة تلفزيون سمارت مقاس 55 بوصة بسعر 1,399 ريال سعودي.

عروض الأدوات المنزلية المختلفة:

عرض قد ضغط السيف متوفر بمقاسين مختلفين بسعر يبدأ من 94 ريال سعودي وحتى 109 ريال.

قدر ضغط بلاكستون سعة 12 لتر بسعر 129 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد مكون من 8 قطع بسعر 119 ريال سعودي.

طقم قدور نيو فلون مكون من 8 قطع بالإضافة إلى طقم توزيع مطبخ هدية فقط بسعر 149 ريال سعودي.