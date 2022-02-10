شوف كيف أطلب وجبة من تطبيق البيك الجديد

يتساءل الكثير في المملكة العربية السعودية عن كيف أطلب وجبة من تطبيق البيك الجديد رغبةً في طلب أي وجبة من خلال المطعم، حيث يُعتبر من أفضل المطاعم في المملكة، وتأسست تلك السلسة عام 1974م مما دفع القائمين عليه فتح أكثر من فرع خارج أراضي المملكة سواء في البحرين، أو الإمارات وغيرهم من البلاد الأخرى، ذا سوف نوضح لكم المزيد حوله بالتفصيل.

كيف أطلب وجبة من تطبيق البيك الجديد

يُعد التطبيق من أبرز المطاعم في المملكة العربية السعودية، حيث تم أطلاقه من قبل شركة وقامت بفتح أكثر من فرع حول السعودية، حيث يتسم بتقديم الخدمات للمنازل وخاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد لتفشي جائحة كورونا، لذا يُمكنك طلب وجبة من قبل مطعم البيك عبر اتباع بعض الخطوات التالية التي جاءت على النحو التالي:

قم أولاً بتثبيت التطبيق على الجهاز الخاص بك.

اختر الوجبة ونوعها ثم عدد الوجبات التي تود الحصول عليها.

أضغط على خانة الأيقونة الصفراء ثم اختر المطعم المناسب.

فعل خاصية تحديد الموقع ثم حدد موقعك ثم قم بعرض أقرب فرع إليك.

اختر ما يناسب من الفروع ثم أضغط على رمز القلب ثم أدخل بيانات بكل دقة.

الضغط بعد ذلك على خانة التالي واتبع كافة البيانات وسوف تصلك رسالة تأكيد.

الاستلام بعد مدة قصيرة جدًا قبل لا تتخطى الـ نصف ساعة.

ما هي خدمات تطبيق البيك الجديد؟

هناك الكثير من الخدمات التي يقدمها تطبيق البيك ومن أهمها هي خدمات طلب الأطعمة والوجبات، لذا لابد من تحميله على الجوال الخاص بك كي تتمكن من طلب أي وجبة في أي وقت تود، لذا خدمات التطبيق تتمثل فيما يلي:

يُمكنك دفع المبلغ الخاص بالخدمة المطلوب الحصول عليها عبر التطبيق.

لابد من استعمال خدمة المطاعم المتواجدة عبر التطبيق.

اختر ما يناسبك من الفروع أو أقرب فرع إليك لاستعلام الطلب من قبله.

قائمة الطلبات تطبيق البيك

يشمل التطبيق مجموعة من الطلبات وهي: