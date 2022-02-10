طريقة عبقرية لتجديد الملابس الجلدية.. وصفة تقضي على الجلد المقشر وتعيد الحياة إلى الملابس المقطعة والتكلفة لا تذكر

طريقة عبقرية لتجديد ملابسك القديمة، الخلطة السحرية ترجع الجاكت القديم جديد هذا هو موضوع مقالنا ولان الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق تنظيف الجاكت الجلد وإرجاعه مثل الجديد حيث أن السترات الجلد من الملابس التي تدل على الشياكة والاناقة لمن يرتديها على الرغم من أنه غالي الثمن إلا أن الشباب يفضلون لبسه في فصل الشتاء ولكن يواجهون شيء مزعج وهو تشقق الجلد لذلك سنتعرف معكم في هذا المقال عن افضل الطرق لإعادة الجاكت جديد مثل الأول.

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خلطة سحرية ببلاش هترجع الجاكت القديم جديد

يمكنك إعادة الجاكت القديم جديد وإصلاح ما به من تلف من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم إحضار فرشة جافة ثم نبدأ في التخلص من الأتربة والشوائب أو أي بقايا عالقة بالجاكت. يتم بعد ذلك إحصار سكينة فرد والصمغ الخاص بالجلد ثم باستخدام سكينة الفرد نضع قطعة من الصمغ على السكينة ثم نضعها على الشقوق ثم يتم الضغط عليها جيدا ونتركها يوم كامل حتى تجف. يتم إحضار فرشة خاصة بتلميع الأحذية ويتم تلميع الجاكت بها من هلال صابونة معدة خصيصا للعناية بالجلد وهي صابونة السرج. ثم يتم وضع زيت المنك على الشقوق حتى تصبح بعمق أقل. ثم من خلال دهان الأحذية يتم تلميع الشقوق.

نصائح للعناية بالجاكت الجلد

من خلال إتباع الخطوات التالية يمكنك الحفاظ على الجاكيت الجلد من التلف:

ولا بد أن يتم تخزينه في مكان جاف بعيدا عن الماء والحرارة وإشاعة الشمس ويجب أن يتم تعليقه في شماعة. كما أنه كل 6 شهور يجب عليك وضع المواد الحافظة لكي ينم المحافظة عليه.

وبهذه الطريقة قد وصلنا إلي نهاية مقالنا لكي نحصل على جاكت مثل الجديد تماما.