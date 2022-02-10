نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الخميس اليوم.. إليكم قائمة الأسعار بعد الخصومات على البقالة الغذائية الأساسية في المقال التالي
عروض العثيم في السعودية، عروض أسواق العثيم في السعودية، عروض العثيم في المملكة العربية السعودية من أكثر العروض المفضلة لدى المواطنين ويرجع ذلك إلى أن أسواق عبدالله العثيم تضم عشرات الأقسام المختلفة من منتجات الغذاء والسلع المختلفة والإلكترونيات والهواتف المحمولة أيضاً، وتقوم الشركة بعمل عروض على هذه الأقسام وتخفيضات كبيرة ليستفيد منها العملاء.
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عروض سوبر ماركت العثيم في السعودية
كل فترة تقوم شركة أسواق عبد الله العثيم بعمل عروض مميزة على مجموعة من المنتجات، وهذه العروض من الممكن أن يتم الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، كما أنه من الممكن أن يتم طلبها من الفروع وتوصيلها للمنازل، وقامت أسواق العثيم بتوفير هذه الخدمة بسبب أن الكثير من العملاء يفضلون الشراء عبر الإنترنت لتوفير الوقت والمجهود.
عروض العثيم ليوم الخميس
- عروض العثيم الاسبوعية سعر علبة جبن المراعي مثلث فيتامينات 22 قطعة 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين سعر علبة جبن المراعي فيتا حديد 400 جم 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم سعر علبة جبن المراعي كريم 500 جرام 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية سعر علبة جبن المراعي شرائح برجر وشيدر 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم سعر علبة خبز لوزين بني شرائح 600 جرام 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين سعر علبة زبادي المراعي كامل الدسم 2 كجم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم سعر علبة جبن المراعي موزاريلا مبشورة 200 جم 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم سعر علبة زبدة المراعي غير مملحة 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم سعر علبة كريمة المراعي للطبخ 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب سعر علبة حليب المراعي نجوم شوكو 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
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