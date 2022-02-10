شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 لمدة أسبوعين الحق وأشتري كل احتياجاتك

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عروض بنده السعودية، سوق بنده يكون من ضمن الأسواق المتواجد والمتوفر فيها كل السلع والمنتجات التي يحتاجها ويطلبها كل مواطن متواجد بالمملكة العربية السعودية سواء كانت هذه المستلزمات من المنتجات الغذائية وكذلك الغير غذائية والأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية التي تقوم شركة بنده بتوفيرها في السوق، فمن الممكن العرض والمنح لهذه الخصومات مع العروض المذهلة بشكل يومي وكذلك أسبوعي على كل سلع ومستلزم في السوق لكل زبائن المملكة العربية السعودية.
عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 وحتي 60 ٪ لمدة 10 أيام
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن الأسواق التي تم بنائها وتشييدها بسنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من أكبر الشركات المهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك صار الهايبر من الأسواق المركزية والتجارية والمالية، وهذا من أجل البيع لكل المنتجات والسلع التي يريدها ويحتجاها كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية، إلى أن قام السوق بتوفير المنتجات والمستلزمات الثانية من مستحضرات غذائية وغير غذائية أيضًا حتى صار الهايبر من الشركات الشهيرة والناجحة بالمملكة.
خصومات بنده الأخيرة
- تنزيلات بنده على ملح الجبال من النوع الهيمالايا عدد 2 + 1 مقدار 370 جرام يكون بسعر 31.75 بدلًا من 53.85 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من طقم الزبديات من النوع باساباتشي يكون بسعر 6 بدلًا من 11 ريال سعودي.
- طقم كاسات الشاي من النوع باساباتشي عدد 12 قطعة يكون بسعر 10 بدلًا من 17 ريال سعودي.
- طقم الكاسات من النوع كوسيم عدد 6 قطع يكون بسعر 10 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- صابون السائل الخاص باليدين حجم 3 لتر يكون بسعر 25.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- شرائح الجبن الشيدر قليل الدسم من النوع بنده مقدار 200 جرام عدد اثنان قطعة يكون بسعر 10.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- 500 جرام من الجبن المطبوخة القالب من النوع بنده يكون بسعر 11.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 21 مل من قناع الوجه من النوع سيمبل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- قناع الوجه من لوف بيوتي أند بلانيت يكون بسعر 9.95 بدلًا من 19.75 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من لتنقية الوجه من النوع نيفيا يكون بسعر 14 بدلًا من 27.90 ريال سعودي.
- مزيل المكياج للعيون من النوع نيفيا مقدار 125 مل يكون بسعر 14.95 بدلًا من 30.75 ريال سعودي.
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