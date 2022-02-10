انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم حساب المواطن المجاني – تقديم شكوى صوتك مسموع حساب المواطن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - رقم حساب المواطن المجاني 19912 يعتبر هذا الرقم من أكثر الأرقام التي يهتم بها الكثير من المواطنين السعوديين في الفترة الأخيرة بالسعودية بالبحث عنها، نظرا للخدمات المقدمة من خلاله خصوصا بعد أن تواجههم مشكلة ما في برنامج حساب المواطن، كإقصاء عدد من المواطنين بغير وجه حق أو حدوث بعض المشاكل المتعلقة بالدفعات المصروفة.

يعتبر رقم حساب المواطن المجاني بمثابة خدمة العملاء التي توفرها مختلف الهيئات والشركات، والذي يتم عبره تقديم الإستفسارات والاسئلة والشكاوي من طرف المسجلين ببرنامج حساب المواطن بالمملك السعودية، بالإضافة إلى لتقديم المساعدة حول طريقة التسجيل في البرنامج والمواعيد المحددة عند صرف الدفعات التي يقدمها البرنامج، بالإضافة لتسجيل الإعتراضات من خلال هذا الرقم لجميع المواطنين بعد خمس أيام من موعد صرف الدفعات، ويمكن ايضا الحصول على كل المعلومات الخاصة بالخدمات التي يوفرها برنامج الدعم الحكومي “حساب المواطن” وهل تم قبولهم بالبرنامج أم لا، بالإضافة لمواعيد الإستحقاق للدفعة الأولى في وقتها المحدد .

تقديم شكوى صوتك مسموع حساب المواطن

الرقم المجاني للتواصل مع حساب المواطن متاح على مدار أيام الأسبوع باستثناء أيام العطلة الأسبوعية وايام العطل الأخرى، ويتم من خلاله استقبال جميع الشكاوي والاستفسارات، وهناك طرق أخرى يمكن عبرها تقديم الشكاوى والإعتراضات والحصول على أجوبة لمختلف الإستفسارات مثل خدمة صوتك مسموع، وهي نافذة إلكترونية تسهل على المستفيدين التواصل مع برنامج حساب المواطن هدفها تطوير مستوى التفاعل مع المستفيدين وسرعة تلبية طلباتهم، وفرها القائمون على برنامج الدعم الحكومي لحل المشاكل المتعلقة بالأهلية أو المدفوعات وبخطوات سهلة جدا، ويتم ذلك بعد تسجيل الدخول لموقع برنامج حساب المواطن، ثم الضغط على تبويب صوتك مسموع، وترفع طلبك ببساطة وتكتب موظوع المشكلة اللي تواجهها واسمك وجوالك وهويتك ثم اختيار من القائمة نوع الطلب، وبعدها تكتب في الخانة المخصصة شرح للمشكلة التي واجهتك وإذا كان لديك مستندات تدعم الطلب او المشكلة تستطيع إرفاقها .