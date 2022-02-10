شوف عروض ساكو على مستلزمات المنزل وأوفر عروض ساكو اون لاين saco حتى 19 فبراير

لمن يريد شراء كافة مستلزمات المنزل من مكان واحد لا تفوتك أقوى عروض ساكو في السعودية، على أدوات المطبخ وأجهزة المنزل، مع امكانية التسوق من متجر saco أو شراء المنتجات من ساكو اون لاين حسب ما تفضل، وتضم العروض منتجات ضرورية في المنزل، وأيضًا عدد كبير من الأجهزة الرياضية، وتنتهي هذه العروض يوم 19 فبراير 2022 الموافق 18 رجب 1443.

عروض ساكو على مستلزمات المنزل

فقط في عروض ساكو يمكنكم ايجاد كافة مستلزمات المنزل، فتوجد ممسحة بالبخار من كارشر تنظف بفاعلية وتزيل كافة البكتيريا والأتربة، وطاولات الكمبيوتر واللاب توب، وحتى الأثاث المنزلي وأطقم الجلوس الخاصة بالحديقة، حيث يوجد عرض على طقم جلسات خارجية من خشب الراتان وهيكل من الألومنيوم، مكون من 3 قطع بالإضافة إلى الطاولة.

ممسحة بالبخار كارشر، 1900 واط، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

ساكو جلسات خارجية طقم مكون من 4 قطع، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

طاولة كمبيوتر بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 299.75 ريال سعودي.

ساكو أجهزة رياضية

تضم تخفيضات ساكو السعودية أجهزة التمارين الرياضية؛ نظرًا لأهميتها في الحفاظ على لياقة الجسم، وسواء المشي على جهاز السير الكهربائي، أو ممارسة تمرين الدراجة على جهاز دراجة التمارين، فكل ذلك يعمل على حرق السعرات الحرارية، مما يسهم بدوره في التخلص من الدهون المتراكمة بالجسم، ولذلك توجد خصومات على الأجهزة الرياضية تصل إلى 1500 ريال.

جهاز سير كهربائي 136 كجم، بسعر 3999 ريالس عودي بدلًا من 5499 ريال سعودي.

دراجة تمارين بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

ساكو عروض

لجعل سفرتك تبدو بأفضل مظهر يتم اختيارها بعناية لتلائم ديكور المنزل، ومن ثم تحتاجين إلى أطباق ذات تصميم فخم وأنيق لتقديم الطعام بها ووضعه عليها، لذا نقدم لكِ في ساكو أطقم الأطباق المكونة من أحجام مختلفة، حتى تصلح لتقديم مختلف المأكولات مثل الأرز وأطباق عميقة للشوربات، وأطباق أخرى تزين سفرتك مثل لوح التقديم الخشبي لتقديم أطعمة الفطور والمعجنات، ومتوافر منه حجمين وسط وكبير، وأشكال مميزة من الأطباق لوضع البطاطس المقلية بها، بالإضافة إلى قوالب الكيك والصواني بأشكال رائعة.