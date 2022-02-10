شوف عروض جرير اليوم علي الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 70 ٪

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عروض جرير السعودية، تكون مكتبة جرير من المكاتب التي تعمل على عرض وتقديم الخصومات الكبيرة والقوية مع العروض الرائعة للغاية، حيث أن هذه المكتبة متخصصة في البيع لكل المستلزمات والمنتجات التي يريدها يطلبها كل مواطن في السعودية، وهذا يكون بمناسبة نهاية سنة قديمة وهي 2021 وبداية عام ثاني جديد وهو 2022، كما أن تلك العروض الخصومات والعروض التي تقدم من خلال مكتبة جرير تتوفر بسعر رائع ومناسب مع كل فرد في السعودية.
عروض جرير اليوم على الشاشات والجوال والأجهزة تصل ل 65% ولمدة 3 أيام فقط
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تعد من أكبر المكاتب الشهيرة المتواجدة في السوق المالي والمركزي في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك المكتبة تقوم بتوفير كل متطلبات واحتياجات الزبائن الذين يتواجدون في المملكة العربية السعودية.
حيث يتوفر أيضًا في المكتبة كل المنتجات والمستحضرات التي يرغب بها كل طلاب المدارس ومستلزمات واحتياجات المكاتب، كما أن تلك المكتبة يتواجد ويتوفر فيها كل الألعاب التي يريدها الأطفال المقيمين في المملكة مع الأثاث المكتبي والأجهزة المنزلية وكذلك الإلكترونية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على سعر كتاب الفيزياء المسلية يكون 76 ريال سعودي.
- سعر كتاب 50 فكرة تعرفها يجب أن تعرفها عن الفيزياء يكون 45 ريال سعودي.
- السبورة الطباشير فيتنج من النوع نو وبايرن يكون سعرها 295 ريال سعودي
- ماركر السبورة البيضاء من النوع روكو 3مم يكون بسعر 4 ريال سعودي.
- ورق التجليد الشفاف من النوع روكو يكون بسعر 12 ريال سعودي.
- رول تحديد اللاصق الصلب الفضي 45.00 سم يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- شطرطون البلاستيك من النوع بوب تاب اللذيذ كالفراولة يكون بسعر 22 ريال سعودي.
- مساعد المعلم من مورن سان مجموعة أدوات القياس والرسم يكون بسعر 139 ريال سعودي.
- المفكرة ستينو من النوع روكو مقدار 6 * 9 بوصة باللون الأخضر يكون بسعر 2.5 ريال سعودي.
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