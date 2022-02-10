نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم للجوالات والتجهيزات المنزلية عروض مستمرة حتي 15 فبراير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم والتجهيزات المنزلية، قدمت أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية عروض جديدة هذا الأسبوع مستمرة حتي 15 فبراير وتأتي هذه العروض الجديدة تحمل الكثير من مفأجاءات وخصومات كبيرة تساعد العملاء في اختيار المنتجات المتنوعة وشرائها بالأسعار المناسبة وذلك لتحقق الأسواق جذب أكبر عدد من العملاء كما تقدم الأسواق منتجات كثير منها سلع غذائية ومنظفات وعروض للجوالات وأجهزة وفي هذا المقال سنعرض لكم عروض العثيم للجوالات والتجهيزات المنزلية كما جاءت في العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق عبد الله العثيم.

عروض العثيم للجوالات المستمرة حتي 15 فبراير 2022

تمتلك أسواق العثيم في السعودية عدد كبير من الفروع التابعة لها في كل مكان بالمملكة للعمل في منظومة متكاملة وذلك بهدف توفير متطلبات ورغبات العملاء والمحافظة على تقديم أجود المنتجات وأفضل الخدمات كما تقدم الأسواق معظم المنتجات التي تحتاج إليها العائلة ومن الجوالات المتوفرة في أحدث عروض العثيم الأسبوعية جاءت كما يلي:

جوال سامسونج اي بسعر 399 ريال وسامسونج اي 03 اس بسعر 475 ريال كما يتوفر تابلت سامسونج اي 7 تي 505 32 جيجا بسعر 999 ريال سعودي.

والآن من خلال عروض العثيم يمكنك الحصول على جوال فيفواي 33 اس سعة 128 جيجا بسعر 919 ريال سعودي.

تقدم العثيم في عروضها جوال اي تيل بي 651 سعة 32 جيجا بسعر 349 ريال أما عن جوال تكنو سي جي 6 مقدم بسعر 649 ريال وجوال شاومي 9 سي بسعر 359 ريال كما يوجد تابلت برافا تي 8 سعة 32 جيجا بسعر 399 ريال.

ويوجد في عروض قسم الإلكترونيات شاشات تليفزيون اورال ال اي دي 40 وشاشة أمبيكس ال اي دي 43 وشاشة اورال ال اي دي سمارت 50 وشاشة سهم ال اي دي سمارت 55 وكذلك يوجد سماعة جيباس متنقلة وسماعة أمبيكس ترولي ومايكرو دجيت ترولي.

عروض التجهيزات المنزلية

يوجد في هذا القسم تجهيزات منزلية من أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية المختلفة وبعض احتياجات أفراد الأسرة مثل الملابس وحقائب السفر وسجاد الصلاة وغيرها من الاحتياجات الأخري التي نستخدمها في الحياة اليومية مع أضخم الخصومات التي توفرها الأسواق في هذا القسم ليعطوا فرصة للعملاء للتسوق مع المزيد من التوفير.