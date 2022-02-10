نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق استعمال زيت الأكل المستعمل هتكسبي دهب بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي
زيت القلي المستعمل واستخداماته الرائعه كنز هيكسبك دهب نعلمكم اليوم أهم وأحدث تفاصيل استخدامات زيت القلي المستعمل الفعالة، حيث أنها هي كنوز هتكسبك دهب في مطبخك باستخدام أدوات بسيطة وسهلة، حيث أن زيت القلي المستعمل سوف يعيد بإفادة لك، وهل تعلم أنه يمكنك الحصول على فوائد مالية شهرية من الزيوت المستعملة عند التجاره بها، لذلك إذا كنت ترغب في كسب المال أثناء وجودك في المنزل، يمكنك اتباع النصائح أدناه لمعرفة المزيد حول هذه الاستخدامات والطريقة الصحيحة.
مكونات تحضير الصابون السائل زيت القلي المستعمل
الآن يمكن استخدام نفس الزيوت المستعملة لعمل الصابون السائل وهي صفة بسيطة وغير مكلفة، وتشمل:
- 200 جرام من البوتاس.
- كوب ماء يحتوي على عصير كامل.
- كوب من الصابون السائل.
- 2 ملاعق كبيرة كربوناتو.
- 2 ملاعق كبيرة ملح ليمون.
- 2 ملاعق كبيرة سكر.
- كوب من زيت الطعام، يصرف جيداً من الشوائب.
طريقة تحضير الصابون السائل بزيت الأكل المستعمل
تأكد من إحضار وعاء كبير مناسب للخلط وثابت حتى يتحمل البوتاس، ثم قم بالخطوات التالية:
- ضع في وعاء من الماء مع الليمون.
- نضيف الكمية الكاملة من البوتاس مع الخفق باستمرار بملعقة خشبية.
- أض الزيت ببطء مع تقليب الخليط السابق باستمرار.
- احتفظ بالمزيج حتى يصبح المزيج كثيفًا وثقيلًا، لمدة عشر دقائق تقريبًا.
- أضف كوبًا من الماء والصابون وحركة جيداً.
- نضيف الكربونات ثم السكر ونخفق.
- ثم نضيف ملح الليمون، ويمكن إضافة الملح بانتظام إذا أردت.
- أضيف الخليط حتى يصبح الخليط كريمي.
- نأخذ لترًا من الماء المغلي ثم نضيفه ببطء مع تحريك الخليط.
- يمكن تحضير المكونات المذكورة أعلاه حتى 7 لترات من الصابون السائل.
- يمكنك ترك الخليط كما هو متماسك ودسم وإضافة الماء قبل استخدامه بالقوام والقوام المرغوب فيه كما يحلو لك.
- يمكنك استخدام هذه الوصفة لغسل الأطباق، وتنظيف سطح البوتاجاز وتنظيف الزيت في المطبخ، أو تنظيف السيراميك، وهي وصفة توفر الأماكن التي تحتاج لمعانًا.
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