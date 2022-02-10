طرق استعمال زيت الأكل المستعمل هتكسبي دهب بطريقة سهلة وبسيطة

زيت القلي المستعمل واستخداماته الرائعه كنز هيكسبك دهب نعلمكم اليوم أهم وأحدث تفاصيل استخدامات زيت القلي المستعمل الفعالة، حيث أنها هي كنوز هتكسبك دهب في مطبخك باستخدام أدوات بسيطة وسهلة، حيث أن زيت القلي المستعمل سوف يعيد بإفادة لك، وهل تعلم أنه يمكنك الحصول على فوائد مالية شهرية من الزيوت المستعملة عند التجاره بها، لذلك إذا كنت ترغب في كسب المال أثناء وجودك في المنزل، يمكنك اتباع النصائح أدناه لمعرفة المزيد حول هذه الاستخدامات والطريقة الصحيحة.

مكونات تحضير الصابون السائل زيت القلي المستعمل

الآن يمكن استخدام نفس الزيوت المستعملة لعمل الصابون السائل وهي صفة بسيطة وغير مكلفة، وتشمل:

200 جرام من البوتاس. كوب ماء يحتوي على عصير كامل. كوب من الصابون السائل. 2 ملاعق كبيرة كربوناتو. 2 ملاعق كبيرة ملح ليمون. 2 ملاعق كبيرة سكر. كوب من زيت الطعام، يصرف جيداً من الشوائب.

طريقة تحضير الصابون السائل بزيت الأكل المستعمل

تأكد من إحضار وعاء كبير مناسب للخلط وثابت حتى يتحمل البوتاس، ثم قم بالخطوات التالية: