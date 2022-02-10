شوف طريقة عمل الكنافة بالقشطة والنابلسية والنوتيلا اللذيذة لأسرتك

من أكثر الحلويات الشعبية المفضلة لدى الجميع ويفضلون تحضيرها فى جميع الاوقات وهى الكنافة، فهي تتميز بطعمها اللذيذ والرائع الذي يكون له فوائد للجسم حيث أنه يمد الجسم بالطاقة، ويوجد كثير من البلاد يفضلون صنع الكنافة بطرق وأطعمة مختلفة، ومنهم من يفضل شراؤها من المحلات التي تقوم بصنعها بطرق مبهرة ولكن يظل تحضيرها فى المنزل أفضل، ولذلك سوف نقوم بذكر بعض الطرق لعمل الكنافة فى المنزل.

مكونات عمل كنافة بالقشطة:

500 جرام كنافة.

500 جرام سمن مذابة.

2 كوب لبن.

3 ملعقة كبيرة نشا.

1 كوب كريمة حلويات.

نص كوب قشطة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب شربات.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع فيه اللبن وهو بارد والنشا ونقوم بتذويبهم مع بعضهم، ونقوم بوضعهم على النار ونقلبهم بإستمرار حتي يتكثف قوام ويكون ثقيل، وبعد ذلك نضيف عليها كريمة ونقلبهم قليلا ثم نقوم بإزالة الوعاء من على النار ونضيف عليه القشطة ونقلبهم مع بعضهم حتي يمتزج الخليط ونتركهم فى جانب لحين الاستخدام. نقوم بإحضار وعاء واسع ونقطع الكنافة ونضيف لها السمن المذاب ونقلبهم مع بعضهم جيداً حتي يمتزج السمن بالكنافة. نقوم بتحضير صينية مناسبة لعمل الكنافة ونضع فيها نصف الكنافة ونضغط عليها حتي تتكبس ونضع عليها الكريمة التي تم تحضيرها وقد بردت ونفردها على الكنافة وثم نضيف الجزء المتبقي من الكنافة ونسويها. بعد الإنتهاء نقوم بوضع الصينية فى الفرن يكون ساخن على درجة حرارة 200° ونلاحظها حتي يتغير لون الكنافة الي الذهبي. بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونضيف إليها الشربات، وبعد ذلك تقطع وتقدم جاهزة للأكل.

مكونات عمل الكنافه النابلسية:

500 جرام كنافة مجمدة.

500 جرام سمن مذابة.

250 جرام جبن موتزاريلا أو جبن عكاوي.

1 كوب ونص سكر.

1 ملعقة فانيليا صغيرة.

فستق مبشور للتزيين.

طريقه التحضير:

أولا نقوم بتحضير الكبة ونضيف بها الكنافة المجمدة ونفرمها جيداً وثم نضعها فى وعاء ونضيف إليها السمن ونفركها جيداً حتي تمتزج بالسمن. نحضر الصينية الخاصة بالكنافة وندهنها بالسمن ونضع بها نص كمية الكنافة ونقوم بالضغط عليها حتي تتكبس وتكون رفيعه. قبل يوم من عمل الكنافة نقوم بنقع الجبن العكاوي فى الماء ونغيره أكثر من مرة حتى نتخلص من الملح الذي بالجبن. نقوم بإضافة الجبن العكاوي أو الموتزاريلا على نصف الكنافة وثم نضيف إليها الجزء الآخر من الكنافة ونضغطها ونقوم بوضعها في الفرن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ودرجة حرارة 180° حتى يتغير لونها وتكون ذهبية. نخرجها من الفرن ونقوم بقلبها على صينية أخرى ونزينها بالفستق الحلبي ونشربها بالشربات الدافئ.

مكونات عمل كنافة بالنوتيلا:

500 جرام كنافة مجمدة.

نص كوب سمن مذابة.

نصف علبة شيكولاتة نوتيلا.

1 ملعقة صغيرة سكر.

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير: