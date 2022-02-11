شوف عروض الويك أوند من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مجنونة ونصف السعر

بأسعار مجنونة متوفرة عروض منتصف الأسبوع من أسواق عبد الله العثيم أقوي عروض الويك أند بنصف الثمن بجانب العروض الأسبوعية يوم الجمعة والسبت وتتضمن المجلة تشكيلة متنوعة من الخضروات والفاكهة الطازجة والبقالة، ولحوم فريش، وتقدم لكم مجموعة مختارة من الأجهزة الكهربائية والجوالات المحمولة والأدوات والتجهزات المنزلية التي لا يمكن الأستغناء عنها، مستمر هذا العرض بجميع الفروع وحتى نفاذ الكمية.

عروض الويك أوند من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مجنونة ونصف السعر

لحم غنم تميمي بالعظم طازج، سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي بدلاً من 74.95 ريال سعودي.

ليمون شبك، سعر الرابطة 1.45 ريال سعودي بدلاً من 2.50 ريال سعودي.

عنب أحمر كبير، سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي.

بخاري حمراء، سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي.

تمر تمارا سكري رطب، 1 كيلو، سعر الحبة 11.95 ريال سعودي.

زيت صني خليط زيوت نباتية، 1.50 لتر، سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

معمول جالكسي شوكولاتة حليب، داكنة بوزن 143 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

علبة شوكولاتة جالكسي، بوزن 700 جرام، بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 88.95 ريال.

برطمان عسل بورام مع شمع، بوزن 1000 جرام، بسعر 54.95 ريال بدلاً من 73.95 ريال

التجهيزات المنزلية من أسواق العثيم