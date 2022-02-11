نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيس واحد بيكنج بودر تعرفي علي طريقة تنظيف الكرشة فى المنزل اسرار التنظيف الصح في المقال التالي
تبحث الكثير من ربات منزل عن طرق سريعة وفعالة في تنظيف الكرشة، حيث أن الكرشة من اللحوم التي تحتاج إلى تنظيف جيدًا للتخلص من المادة الخضراء الملتصقة عليها والرائحة الكريهة، ويوجد أكثر من طريقة يمكنكِ تجربتها للحصول على كرشة نظيفة ولا تحتاج إلى وقت طويل أثناء التنظيف، من أبرز هذه المواد التي يمكنكِ استخدامها هو البكينج البودر، فهو له قوة فعالة في التخلص من المادة الخضراء بسهولة.
طريقة تنظيف الكرشة
نوفر لكِ سيدتي أكثر من طريقة لتنظيف الكرشة، وبمواد متوفرة لديكِ، لن تحتاج إلى وقت طويل بعد ذلك لتنظيفها، وستتخلصين من الرائحة الكريهة النافذة منها، لكن يجب عليك عدم إدخال الكرشة إلى الثلاجة فذلك يزيد من التصاق المادة الخضراء به.
تنظيف الكرشة بالبكينج بودر
- احضري إناء وضعي به ثلاثة معالق كبيرة من البكينج بودر مع اثنين لتر من الماء الساخن وقلبي جيدًا.
- ضيفي بعد ذلك الكرشة أو الممبار في الإناء واتركيهم لمدة خمس دقائق.
- قومي بإخراج الكرشة من الماء للتنظيف واحضري سكين يكون حامي وقومي بإزالة المادة أو الطبقة الخضراء الملتصقة بها.
- إذا وجدتي أن هناك بعض المناطق ما زالت ملتصقة بالكرشة عيديها إلى الماء الساخن مرة أخرى واتركيها خمس دقائق.
- بعد تنظيف الكرشة ضيفي إليها الملح الخشن والخل والليمون واتركيها منقوعة لمدة نصف ساعة للتخلص من الرائحة نهائيًا قومي بتقسيمها واحفظيها في الفريزر.
تنظيف الكرشة بالخل
- قومي بوضع الكرشة في إناء وضعيها تحت صنوبر الماء الساخن.
- اخرجي الكرشة وضعيها على صينية وضيفي إليها الملح الخشن.
- قومي بعد ذلك بإضافة كوب من الخل الأبيض إلى الملح والكرشة وغطيها وادخليها الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
- قومي بغسل الكرشة جيدًا بالماء واحضري السكين الحاد وقومي بالتخلص من الطبقة الخضراء.
- ضعي الكرشة مرة أخرى في إناء به ماء فاتر وضيفي إليه الملح والليمون والماء الساخن لمدة ساعة للتخلص من الرائحة الكريهة.
- قومي بتصفيتها وتحضيرها للطهي أو احتفظي بها في الفريزر.
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