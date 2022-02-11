نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأطفال 2022 الأشهر في الوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات الأطفال 2022 أمر يرغب في معرفته العديد من الأشخاص، حيث تساهم أفلام الكرتون في تنمية مهارات الطفل وإدراك بشكل بسيط مع الحذر من الإفراط في المشاهدة حتى لا يؤثر عليهم بشكل صحي ويسبب أمراض التوحد، لذلك سوف نتناول فى هذا المقال العديد من الترددات المختلفة لأشهر قنوات الكرتون التي يحبها الأطفال ويثق في محتواها الأمهات والآباء.

تردد قنوات الأطفال 2022

تردد قناة بطوط للأطفال بالنسبة للنايل سات هو 11654 والاستقطاب عمودي ويبلغ معدل الترميز 27500 بينما معامل تصحيح الخطأ يبلغ ⅚ وتقدم قناة بطوط محتوى مناسب للفئات العمرية المختلفة ويصلح للأطفال والمراهقين دون أي ألفاظ تخدش الحياء وهي تراعي تعاليم الدين الإسلامي والآداب العامة لذلك تثق فيها الأمهات والآباء.

قناة كوكي الجديدة على النايل سات ترددها هو 11602 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ يبلغ ¾.

قناة براعم الجديدة للاطفال ترددها على سهيل سات يبلغ 11390 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز لها 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/2 وهذه القناة تقدم برامج مختلفة للأطفال مثل برنامج أحلى صباح وبرنامج حروف ورسوم برنامج ألوان وبرنامج فافا وغيرها من البرامج المختلفة التي يحبها الأطفال.

تردد قناة طيور بيبي 2022 ومحتواها

صاحب هذه القناة هو رجل الأعمال المشهور خالد مقداد وهو أردني الجنسية وتم انشاء القناة في عام 2008 وأولاده يقومون بتقديم برامج مختلفة للأطفال ومن أشهرهم الوليد والمعتصم والطفلة جنا والمحتوى ذو جودة عالية ونال استحسان الأسرة العربية لأنه يلبي رغبات الأطفال ويعلمهم القيم والمبادئ للدين الإسلامي الحنيف.

تعتبر من أفضل قنوات أفلام الكرتون وتناسب الأطفال منذ العمر الصغير وترددها على النايل سات يبلغ 11393 والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز هو 27500 بينما يبلغ معدل تصحيح الخطأ لها يبلغ 3/2.

تردد قناة mbc3 2022

تعتبر هذه القناة من أفضل قنوات الكرتون وتعتمد على استخدام رسوم متحركة بجودة عالية ولا يستلزم للمشاهد دفع أي رسوم لتحميلها وبها تقنيات حديثة ومتطورة، تم إنشاء القناة عام 2004 وترددها على النايل سات يبلغ 11475 والاستقطاب لها رأسي ومعدل الترميز لها يبلغ 27500 بينما معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

تردد قناة اطفال ومواهب 2022

قناة اطفال ومواهب من القنوات التي تعرض أغاني الأطفال والبرامج المختلفة وتقدم معلومات عديدة وتعرض ثقافة المملكة بالنسبة للأطفال.

تستطيع تحميلها على النايل سات عبر التردد 11353 والاستقطاب لها عمودي ومعدل الترميز لها يبلغ 27500 بينما معامل تصحيح الخطأ يبلغ 3/2.

ترددات بعض قنوات الكرتون

تردد قناة طيور الجنة الجديدة 11393 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب عمودي بينما معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة هدهد هو 11641 ومعدل الترميز لها هو 27500 والاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سبونج بوب 12500 والاستقطاب لها V ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة مودي كيدز 11603 ومعدل الترميز هو 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾ والاستقطاب أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية 11526 ومعدل الترميز هو 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 8/7 والاستقطاب أفقي.

تردد قنوات الكارتون