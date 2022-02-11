شوف عروض هايبر بنده بالسعودية لهذا الأسبوع بادر للإستمتاع بالخصومات على جميع المنتجات يصل إلى 50٪

هايبر بنده بالسعودية عروضه مستمرة دائماً وبقوة على جميع السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة للمستهلك بالإضافة إلى جودتها العالية، فيعمل هايبر بنده بأقصى جهد للحصول على إرضاء العميل والحفاظ على تاريخه العريق.

عروض هايبر بنده على الجوالات الذكية:

يوجد بالعرض العديد من الجوالات الذكية وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء والتي منها جوال سامسونج أي 52إس، سعة 128 GB, متوفر بالعديد من الألوان العصرية، الكاميرا الأمامية 32Mp،الكاميرا الخلفية 64+12+5+5Mp، سعره قبل العرض 1659 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1499 ريال سعودي،

متاح جوال ذكي فيفو واي 51، (4G),(2SIM)، سعة (128GB)، الكاميرا الأمامية 16MP، الكاميرا الخليفة (48+8+8MP)، سعرة قبل العرض كان 999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 899 ريال سعودي.

متاح هاتف محمول فيفو واي V2، به العديد من المميزات 5G،الكاميرا الأمامية 16MP،الكاميراالخليفة 64+8+2MP،سعة 128GB،سعره قبل العرض 1299 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1199 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على الشاشات الحديثة:

تليفزيون امبكس جلوريا، 32 بوصة فائق الوضوح، HD، هايبر بنده يضيف ميزة له التوصيل والتركيب مجاناً، يوجد عليه خصم يصل الى 10٪ سعره الأن بالعرض 459 ريال سعودي.

شاشة دورا 50 بوصة، 4K،عالي الجودة. فائق الوضوح 3D، سعره قبل العرض كان 2199 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1139 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث جوجل HD، 65 بوصة ذات الوان ذاهية وعالية الوضوح، سعر قبل العرض 3499 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2599 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على أدوات المطبخ :