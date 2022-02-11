انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة TV9 ETHIO أقوى قناة تعرض (ملخصات مباريات، أفلام أجنبية، مصارعة حرة) على النايل سات 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر قناة TV9 ETHIO هي الوحيدة على النايل سات التي تبث ملخصات مباريات وأحيانا مباريات كاملة فى الدورى الانجليزي وبعض الدوريات العالمية، بالإضافة إلى أنها تقدم أحدث الأفلام الأجنبية والمصارعة الحرة ومن خلال موقعنا مصر فايف سوف نتعرف معا على تردد القناة وطريقة إضافتها على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم تابعونا لمعرفة المزيد.

نبذة عن قناة TV9 ETHIO

تبث القناة من داخل دولة اثيوبيا، تميزت القناة بنقلها ملخصات مباريات الدوري الانجليزي بشكل مجاني وتعمل القناة على الحزمة الشرقية، تبث القناة أيضًا محتوى أفلام اجنبي، والمصارعة الحرة، لكن العيب الوحيد أنها تبث باللغة الإنجليزية ولا يوجد ترجمة عربية على الأفلام كونها قناة غير عربية.

متطلبات تشغيل القناة

تعمل قناة قناة TV9 ETHIO بجودة بث عادية المتاحة لكافة الأجهزة القديمة والحديثة، ويمكن استقبالها بسهولة فى مصر والعالم العربي، وفي السطور التالية، سوف نتعرف على الخطوات التي يجب اتباعها لتتمكن من تنزيل القناة على جهازك.

طريقة إضافة القناة إلى جهازك

من خلال هذه الخطوات البسيطة يمكنك تنزيل قناة TV9 ETHIO الإثيوبية والاستمتاع بمشاهدة ملخصات الدوري الإنجليزي الممتاز مجانا.

بواسطة ريموت الرسيفر قم بالضغط على زر (Menu – القائمة).

سيظهر لك على الشاشة (خيارات – Options).

اختر (تثبيت – Installation).

اختر (تثبيت يدوي – Manual Installation).

من قائمة الأقمار Sat Menu قم باختيار القمر Nilesat.

قم بإدخال التردد المذكور بالأسفل.

اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).

قم بإدخال معدل الترميز (27500).

اضغط Ok بواسطة ريموت الرسيفر.

قم بعمل حفظ – Save.

تردد قناة TV9 ETHIO الإثيوبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12521

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي V

الحزمة: شرقية

الإسم على قائمة القنوات : TV9 ETHIO

تقنية البث : SD

في النهاية إذا واجهتكم أي صعوبة في إستقبال القناة أو لطلب أي تردد أي قناة على النايل سات والاقمار الصناعية الأخرى، الرجاء الكتابة لنا في التعليقات بالاسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن شكراً لكم.