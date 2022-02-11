نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الإلكترونية وعروض هايبر بنده للجوالات والأجهزة Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الإلكترونية وتخفيضات هايبر بنده على أسعار الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، بالإضافة إلى خصومات بنده السعودية الحصرية على أسعار مستلزمات المنزل وملحقاتها، تعرف على أقوى التخفيضات وعروض الأسعار مقدمة من جميع فروع هايبر بنده hyper panda، والخصومات الحصرية من موقع بنده الرسمي أون لاين لجميع العملاء الراغبين بإتمام مرحلة التسوق واختيار المنتجات أون لاين، مع توفير خدمات الشحن والتركيب إلى أي مكان بمناطق المملكة السعودية، وإليكم تفاصيل العروض فيما يلي.

عروض بنده الإلكترونية

خصومات حصرية على أسعار الإلكترونيات والتي تضم مجموعة كبيرة من كابلات التوصيل وكابلات USB المتعددة الإستخدامات، إلى جانب الشاحن المتنقل وسماعات البلوتوث اللاسلكية، ويعرض هايبر بنده السعودية أيضًا مجموعة من الشاشات التلفزيونية ضمن عروض بندة السعودية الأسبوعية، وتتعدد من حيث المواصفات والحجم بحيث تناسب احتياجات جميع العملاء.

شاشة 65 إنش سكايوورث جوجل أندرويد بسعر 2599 بدلًا من 3499 ريال.

عرض شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا 55 إنش بسعر 1399 بدلًا من 2199 ريال.

جوالات بنده

يهتم هايبر بنده بعرض أقوى الهواتف الذكية التي حققت مبيعات عالية في الآونة الأخيرة؛ لما تتمتع به من مواصفات تقنية فاخرة وخامات ممتازة بأسعار مناسبة، وتضم العروض مجموعة من جوالات فيفو VIVO التابعة لشركة أوبو OPPO التي تمتاز بالجودة الممتازة في صناعة الهواتف الذكية واستخدامها لتقنيات ممتازة بالنسبة للفئة التي تنتمي إليها وهي الفئة السعرية المتوسطة.

جوال فيفو V20 شريحتين اتصال، شبكة الجيل الرابع، 8 جيجا رام، 128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 1229 بدلًا من 1299 ريال.

الهاتف الذكي فيفو Y72 شريحتين اتصال، شبكة الجيل الخامس، رام 8 جيجا، 128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 949 بدلًا من 1149 ريال.

عروض بندة على الأجهزة

تستعرض نشرة العروض الأسبوعية لهذا الأسبوع مجموعة من الأجهزة الكهربائية الصغيرة، ومستلزمات المنزل العصري بأسعار مميزة وحصرية خلال هذا الأسبوع، وتشمل التخفيضات أجهزة الخلاطات ومحضرات الطعام، إلى جانب القلايات الكهربائية الأكثر طلبًا بما أنها صممت لتكون متعددة الوظائف، وتشمل العروض أيضًا المكناس الكهربائية مختلفة السعة، وأجهزة المكواة الكهربائية البخارية والمكواة الجافة، وتأتي بخصومات حصرية مناسبة وتخفيضات العام الجديد لعشاق التسوق من بنده Panda.