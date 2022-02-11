شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات ولا في الخيال تصل ل60% وهدايا مجانية خلال شهر فبراير 2022

عروض بنده السعودية، سوق بنده يعد من إحدى الأسواق التي تم تشييدها وبنائها بعام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من الشركات الكبيرة والهامة التي تتواجد في السعودية، وأيضًا أصبح سوق بنده سوق مركزي و تجاري ومالي، وذلك لبيع كل المستحضرات والمنتجات التي يرغب بها ويريدها كل مواطن في المملكة العربية السعودية، حتى يعمل على توفير المستلزمات والمنتجات أما الغذائية والغير غذائية، وكذلك أصبح من الشركات الكبيرة والشهيرة في كل جهات المملكة العربية السعودية.

تنزيلات بنده الأسبوعية خلال شهر فبراير تصل إلى 70 % في جميع الفروع بالمملكة

عروض بنده السعودية

خصومات بنده يتواجد ويتوفر به كل المستحضرات والمنتجات التي يحتجها ويرغب بها ويجتاحها كل مقيم في المملكة العربية السعودية، أما أن تكون من المستلزمات الغذائية وكذلك الغير غذائية مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أيضًا التي يعمل سوق بنده على توفيرها، فيمكن التقديم والطرح لتلك العروض والخصومات سواء بالصورة الأسبوعية أو اليومية إلى جميع عملاء بنده.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على آيس كريم بالشوكولاتة من النوع باسكن روبنز مقدار 500 مل يكون بسعر 21.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية آيس كريم من النوع كون زون مقدار 1 لتر يكون بسعر 26.50 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.

365 جرام من البيتزا نوعها ريستورانت يكون سعرها 22.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

عدد اثنان كيس من الخضروات نوعها جوود فود مقدار 400 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13 ريال سعودي.

400 جرام من مكعبات السبانخ السنبلة المفرومة عدد اثنان كيس يكون بسعر 10.50 بدلًا من 15 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية