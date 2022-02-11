شوف عروض بنده الجديدة اربح قسائم شرائية حتى 300 ريال

اربح مع عروض بنده الجديدة لمدة أسبوع كامل فرص للحصول على قسائم شرائية تصل قيمتها إلى 300 ريال سعودي. وتخضع هذه العملية إلى بعض الشروط والأحكام حيث يتم طباعة القسيمة الشرائية تصلح للاستخدام مرة واحدة فقط. يتم استخدام قيمة القسيمة كاملة ولا يمكن تجزئتها او استخدامها أكثر من مرة. كما لا يمكن استبدال قيمة القسيمة نقداً، أو استرجاع المبلغ المتبقي نقداً. وتصلح القسائم للاستخدام داخل أي فرع من فروع بنده وهايبر بنده على أن يكون الاستخدام خلال المدة المحددة في القسيمة. هذا بخلاف الخصومات المميزة على مئات السلع المتاحة داخل بروشور عروض هايبر بنده.

عروض بنده

تخضع بعض المنتجات المعروضة لضمان أقل سعر من بنده فيمكنك شراء ما تريد وفي حالة وجدته أرخص في مكان آخر تستطيع استرداد عشرة أضعاف سعره نقداً من الهايبر.

كيلو جبنة فيتا دانماركي بسعر 11.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

احصل على خصم بقيمة 13 ريال عند شراء كيلو من الجمبري المطبوخ 50/60 بسعر 26.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

اشتري أربع حبات من دجاج دو المجمد وزن 1.2 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلاً من 66 ريال.

6 عبوات من شراب شعير موسي مقابل 17.95 ريال بدلاً من 21 ريال.

خصم بقيمة 4.55 ريال على أكياس شاي ربيع المذاق الأقوى عبوة تحتوي على 100 كيس بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.5 ريال.

عصير الصافي زجاجة سعة 1.5 لتر بسعر 8.95 ريال بدلاً من 11 ريال.

هايبر بنده

احصل على مجموعتين من معجون طماطم السعودية تحتوي المجموعة على 8 حبات وزن الحبة 135 جرام ويسمح لكل عميل بشراء حبتين فقط ضمن العرض. وفي حالة رغبة المتسوق في شراء المزيد يتم المحاسبة بالسعر العادي. سعر العرض 22.5 ريال سعودي بدلاً من 31.90 ريال.

مسحوق غسيل مركز برسيل وزن 5 كيلو جرام بسعر 31.5 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

ثلاث حبات من لحم تونا قطع فاتحة في زيت نباتي حدائق كاليفورنيا وزن الحبة 170 جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 20.85 ريال.

تخفيضات بنده