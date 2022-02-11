نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات مكتبة جرير الأسبوعية علي الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 50% ألحق قبل نفاذ الكمية في المقال التالي
عروض جرير السعودية، تكون مكتبة جرير من المكاتب التي تعمل على تقديم وعرض أقوى الخصومات الكبيرة معها العروض الرائعة والمذهلة، حيث أن هذه المكتبة تكون متخصصة لبيع كل المستحضرات والمستلزمات التي يريدها ويطلبها كل مواطن في المملكة العربية السعودية، وهذا يكون بمناسبة نهاية سنة قديمة وهي 2021، وبداية سنة حديثة وهي 2022، كما أن تلك الخصومات والعروض المقدمة من خلال مكتبة جرير متواجدة بسعر قليلًا مع المواطنين في السعودية.
عروض جرير الأسبوعية علي الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 60% ألحق قبل نفاذ الكمية
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من أكبر المكاتب الشهيرة المتواجدة في السوق المالي والمركزي في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك المكتبة تقوم بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات التي يريدها كل مقيم في المملكة، وكذلك يكون متواجد ومتوافر في تلك المكتبة كل المنتجات والمستحضرات التي يريدها ويطلبها كل طلبة المدارس مع احتياجات ومستلزمات المكاتب أيضًا، كما أن المكتبة متواجد بها كل الألعاب التي يريدها كل فرد بالمملكة.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على سعر كتاب التلوين الباعث على السعادة والنشاط فن الوعي التام يكون 45 ريال سعودي.
- كتاب سحر الترتيب الفن الياباني في التنظيم وإزالة الفوضى يكون بسعر 50 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر الكلاسيك من النوع اديداس باللون الأسود والأبيض تكون بسعر 99 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع اديداس بوس باللون الأزرق أو الأبيض الملكي يكون بسعر 99 ريال سعودي.
- المشبك الورقي من النوع روكو ميتاليك المطلي يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- المشبك الورقي من النوع سايلون المطلي يكون بسعر 3 ريال سعودي.
- الطقم القرطاسية 2 من النوع روكو باللون الأحمر يكون بسعر 42 ريال سعودي.
- المشرط من النوع ثري ام بريسيجن اضغط وأغلف 3.00 سم يكون بسعر 40 ريال سعودي.
- الألوان شبه الرطبة من النوع رانج أوفال 16 مع الفرشاة سعرها يكون 65 ريال سعودي.
- الألوان المائية من النوع ونيسر آند نيوتن ارتيستس الخاصة بالرسم تكون بسعر 179 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ