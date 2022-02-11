نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات اكسترا 65% و هدية مجانية بقيمة 599 ريال على الأجهزة الكهربائية و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا 65% و هدية مجانية بقيمة 599 ريال على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، نقدم لكم مجموعة من التخفيضات على الشاشات حيث يتوفر كلاس برو تلفزيون 45 بوصة فائق الوضوح أندرويد، بسعر 2499 ريال بدلا من 4399 ريال خصم 44%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط 120 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات، يتوفر ال جي تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي، بسعر 5999 ريال بدلا من 9999 ريال خصم 40% ، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط 287 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات.

تخفيضات اكسترا 65% و هدية مجانية بقيمة 599 ريال

يتوفر كلاس برو تلفزيون 42 بوصة فائق الوضوح أندرويد، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات بسعر 1199 ريال بدلا من 1999 ريال خصم 40%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط 58 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات، يتوفر تخفيضات حتى نهاية فبراير على تي سي ال تلفزيون 55 بوصة ذكي فائق الوضوح، بسعر 1999 ريال بدلا من 2759 ريال خصم 28%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط 96 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات.

تخفيضات اكسترا الكبرى على الشاشات

يتوفر هواوي تلفزيون 55 بوصة عالي الوضوح ذكي، تخفيضات حتى نهاية فبراير بسعر 2649 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 25%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط 127 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 399 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات ال جي تلفزيون 48 بوصة فائق الوضوح ذكي، بسعر 4499 ريال بدلا من 12599 ريال خصم 65%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط 215 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات وهدية مجانية بقيمة 599 ريال.

تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية

تتوفر كلاس برو غسالة تعبئة علوية سعة 7 كيلو باللون الأبيض، ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى عروض الأجهزة الكهربائية بسعر 800 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 50%، يمكنك تقسيط الكاش وادفع قسط 39 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات، تتوفرتخفيضات حتى نهاية فبراير إل جي غسالة تعبئة علوية سعة 11 كيلو توربو باللون الأبيض، بسعر 3299 ريال بدلا من 4449 ريال خصم 26%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط 158 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات.

تخفيضات اكسترا حتى نهاية فبراير

يتوفر ال جي ثلاجة حجم 19.6 قدم بخار إنفيرتر باللون الفضي، ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية بسعر 3999 ريال بدلا من 6549 ريال خصم 39%، يمكنك تقسيط الكاش ودفع قسط 192 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات، تتوفر عروض حتى نهاية فبراير على كلاس برو ثلاجة 6.2 قدم باب واحد باللون الفضي، بسعر 999 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 34%، يمكنك تقسيط الكاش ودفع قسط 48 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات.

يتوفر جليم غاز موقد حجم تسعون سم x ستون سم 5 شعلة استيل، عروض حتى نهاية فبراير بسعر 3299 ريال بدلا من 4099 ريال خصم 20%، يمكنك تقسيط الكاش ودفع قسط 158 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات، يتوفر لاجيرمانيا فرن و شواية غاز مقاس تسعين سم x ستون سم، بسعر 2899 ريال بدلا من 3899 ريال خصم 26%، يمكنك تقسيط الكاش ودفع قسط 139 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية.