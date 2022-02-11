انت الان تتابع تفاصيل خبر توظيف موقع بنترست لجلب حركة مرور إلى موقع الويب أو قناة يوتيوب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعتبر موقع بنترست مصدرا رائعا لحركة المرور وجذب الجمهور إلى موقع الويب بهدف ترويج روابط التسويق بالعمولة، فمع ملايين المستخدمين النشطين شهريا على هذه الشبكة الإجتماعية يمثل بنترست فرصة جيدة لتوظيفه في الحصول على أكبر عدد من الزوار، ويحظى هذا الموقع بشعبية كبيرة لدى النساء، وبالتالي كسب المزيد من المال عبر تحقيق مبيعات أكثر يمثلها الناشرون لجهات تسويق مختلف المنتجات .

التسجيل في موقع بنترست سهل ومجاني ويتم بواسطة بريد إلكتروني أو حساب جوجل أو حساب فيسبوك حسب الرغبة، وهو يختلف عن باقي الشبكات الإجتماعية حيث يعتمد أساسا على الصور ومؤخرا أتاحت هذه المنصة الشهيرة خاصية رفع الفيديوهات في كافة المجالات، ويعمل بنترست بنظام اللوحة وهو يشبه إلى حد قريب قسم موقع ويب وتتكون اللوحة من دبابيس أو ما يعرف بـ “pin” .

يتيح موقع بنترست إنشاء العديد من اللوحات حسب مجال تخصص الناشر، كما يمكن ربط موقع الويب به أو قناة يوتيوب، بالإضافة لربط المتجر الإلكتروني على موقع إيتسي “Etsy”، ويمكن أيضا حفظ دبابيس لوحات الحسابات الأخرى بحسابك، والحصول على أفكار جديدة من خلال تصفح حسابات المنافسين بهذه المنصة .

إذا كان لديك موقع إلكتروني أو قناة يوتيوب وكنت ترغب في الحصول على حركة مرور بهدف الربح من إعلانات جوجل أدسنس، يعد موقع بنترست مصدرا موثوقا لجلب المزيد من الزوار لقناتك أو موقعك، ونفس الأمر ينطبق على الناشرين الذين يروجون روابط الأفلييت لجهات التسويق التي يمثلونها .

قبل إنشاء حساب على موقع بنترست، يجب أن تختار المجال الذي ستستهدفه ويستحسن أن يكون بنفس مجال محتوى موقع الويب أو قناة يوتيوب، أما إذا كان الأمر يتعلق بالترويج لروابط التسويق بالعمولة فيجب إختيار مجال المنتجات مثل الديكور والملابس ومستحضرات التجميل.