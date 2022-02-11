طريقة تنظيف شفاط المطبخ من تراكم الدهون والزيوت المحترقة مهما كانت عنيدة وشديدة الالتصاق

طريقة تنظيف شفاط المطبخ، يتعرض شفاط المطبخ إلى كثير من الدهون والأتربة ومع كثرة الاستخدام تتكون عليه الدهون بكثرة و تتحجر ويكون صعب إزالته وتحتاج إلى مجهود كبير سواء في تنزيله من أعلى المطبخ أو في تنظيفه، مما يجعل أي سيدة تتكاسل عن هذه المهمة، كما أن استخدام المنظفات الكيماوية قد تضر الجلد وتجعل مظهر اليد غير لطيف، لذلك حضرنا لكِ بعض الوصفات المنزلية للتخلص من دهون الشفاط وبدون تعب كبير.

فوائد حساء الدجاج الصحية.. لن تتخلصي من شوربة الدجاج بعد قراءة كمية كنوز الفوائد الموجودة بها

الطريقة الأفضل للقضاء على دهون شفاط المطبخ بدون مجهود

نحتاج أولا تحضير بعض الأغراض التي سنستخدمها، وهي كالتالي:

قفازات.

بيكربونات الصوديوم.

فوطة مطبخ.

خل أبيض.

ماء مغلي.

سلك ألومنيوم.

فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة.

مزيل دهون بأي نوع تستخدميه.

فرشاة يكون شعرها سميك وقوي.

إزالة الأتربة المتراكمة على الشفاط

نقوم بإزالة أي غبار متراكم على الشفاط أولا باستخدام الفرشاة ذات الشعيرات القوية ونزيل من الأماكن الضيقة، ثم بعد ذلك نستخدم الفرشاة الناعمة للتخلص من أي أتربة متبقية.

باستخدام الخل نظفي شفاط المطبخ

المكونات

كوب من الخل.

أربع ملاعق بيكربونات الصودا.

طريقة الاستخدام

نقوم بإحضار طبق كبير يكفي حجم الشفاط، ثم نملاه كله ماء مغلي.

بعد ذلك نضيف إليه نصف كوب الخل ومقدار بيكربونات الصوديوم.

نضع الشفاط في الماء ونتركه نصف ساعة.

ننتشل الشفاط بعد ذلك من الماء ونضعه على الحوض ونقوم بفركه بالسلك وستزال كل الدهون بسهولة.

طريقة الدقيق لتنظيف الشفاط بكل سهولة

المكونات

نصف كوب دقيق.

ثلاث ملاعق بيكربونات الصوديوم.

لتر ماء مغلي.

طريقة الاستخدام