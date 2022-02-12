معجزة حرق ورق الغار في البيت لمدة 7 أيام ولن تتخيل ماذا سيحدث معجزة

حرق ورق الغار في المنزل نجد أنه يعاني الكثير من الأشخاص من عدم وجود الراحة في منازلهم إلى جانب حدوث المناوشات بين أفراد الأسرة من الكبار والصغار وذلك يكون نتيجة تواجد الطاقة السلبية في المنزل لذلك علينا أن نتخلص منها وذلك يكون لورق الغار دور كبير في التخلص من هذه الطاقة السلبية وسوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال.

حرق ورق الغار في المنزل

تتواجد الطاقة السلبية في جميع منازلنا وذلك بسبب وجود الجن والشياطين في المنازل مما يؤدي إلى انبعاث طاقة سلبية تؤثر علينا كثيرا وتساهم في حدوث المشاكل والمشدات داخل المنزل لذلك علينا استخدام ورق الغار والقيام بحرقه حيث كل ما علينا هو إحضار ورقتين من ورق الغار ونقوم بإشعالهم بالنار حتى تتنطفي ونلاحظ انبعاث رائحة ورق الغار النفاذة والتي تملئ أركان المنزل مما يجعلها تخلصنا من الطاقة السلبية حيث يكره الجن والشياطين هذه الرائحة مما يؤدي إلى خروجهم من المنزل ، نجد أن مفعول حرق ورق الغار في المنزل يكون مثل المسح بالماء والملح أو رش الملح في أركان المنزل، لذلك يعمل ورق الغار على تخليصنا من الطاقة السلبية الموجودة في المنزل، يعطي رائحة زكية للمنزل، يبعث في نفوسنا أحساس الراحة

نصائح للتخلص من الطاقة السلبية