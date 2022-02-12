النايل سات.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 toyoraljanahtv لمتابعه اجمل الاناشيد والكرتون

تردد قناة طيور الجنة 2022، فقناة طيور الجنة هي صديقة طفولتنا المخلصة، والتي كنا نسهر وننام على أغانيها عندما كنا أطفال صغار، وتم انطلاق القناة منذ عام 2008 وانتشرت بين الأطفال في جميع ومختلف بلدان الوطن العربي، ولكن منذ بداية عامنا الحالي وقد اختلف التردد وبحثت عنه الأطفال ولم تجده وسنقوم في سطور موضوعنا اليوم بتوضيح التردد الخاص بالقناة على جميع الأقمار الصناعية لكل الأطفال التي تبحث عن القناة.

تردد قناة طيور الجنة 2022 عبر النايل سات

القناة: 11315 عمودي.

نوع القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد طيور الجنة على العرب سات

نوع القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310 أفقي.

معدل ترميز القناة: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القنوات المتشبعة من قناة طيور الجنة

قناة طيور بيبي.

طيور الجنة بيبي باللغة الإنجليزية.

قناة طيور الجبنة بيبي باللغة التركية “طيور الجنة بيبيك”.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات2

نوع القمر الصناعي: النايل السات.

معدل ترميز الخطأ: 27500.

تردد القناةك 11315.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

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