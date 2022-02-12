نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النايل سات.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 toyoraljanahtv لمتابعه اجمل الاناشيد والكرتون في المقال التالي
عمر شويل - جدة النايل سات.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 toyoraljanahtv لمتابعه اجمل الاناشيد والكرتون - ثقفني
تردد قناة طيور الجنة 2022، فقناة طيور الجنة هي صديقة طفولتنا المخلصة، والتي كنا نسهر وننام على أغانيها عندما كنا أطفال صغار، وتم انطلاق القناة منذ عام 2008 وانتشرت بين الأطفال في جميع ومختلف بلدان الوطن العربي، ولكن منذ بداية عامنا الحالي وقد اختلف التردد وبحثت عنه الأطفال ولم تجده وسنقوم في سطور موضوعنا اليوم بتوضيح التردد الخاص بالقناة على جميع الأقمار الصناعية لكل الأطفال التي تبحث عن القناة.
تردد قناة طيور الجنة 2022 عبر النايل سات
- القناة: 11315 عمودي.
- نوع القمر الصناعي: النايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد طيور الجنة على العرب سات
- نوع القمر الصناعي: عرب سات.
- تردد القناة: 11310 أفقي.
- معدل ترميز القناة: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
القنوات المتشبعة من قناة طيور الجنة
- قناة طيور بيبي.
- طيور الجنة بيبي باللغة الإنجليزية.
- قناة طيور الجبنة بيبي باللغة التركية “طيور الجنة بيبيك”.
تردد قناة طيور الجنة نايل سات2
- نوع القمر الصناعي: النايل السات.
- معدل ترميز الخطأ: 27500.
- تردد القناةك 11315.
- معامل تصحيح الخطأ 6/5.
قصة نجاح خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة
- يعتبر خالد مقداد هو مدير قناة طيور الجنة الأساسي وأصبحت قناة طيور الجنة واحدة من أفضل القنوات الفضائية للأطفال.
- أصبحت قناة طيور الجنة القناة رقم واحد في الوطن العربي للأطفال ورقم خمسين في العالم كله.
- ما تسبب في نجاح القناة هو أن الأغاني التي تقدمها القناة كلها أغاني تحث على القيم العظيمة والمبادئ السامية التي تعلم الأطفال الخلق الحسن.
- لم يقتصر دور خالد مقداد في رئاسة القناة فقط وإنما كان يشارك بنفسه في الأعمال الفنية التي يتم تقديمها على القناة.
- يقوم خالد المقداد إلى تقديم نصائح وإرشادات لأولاده أثناء القيام بالأغاني والأعمال الفنية ولم تقتصر الأغاني على خلد المقداد وزوجته أيضًا.
- اشتهر خالد المقداد في الوطن العربي باسم “عمو خالد” من كثرة حبهم وتأثيره في الأطفال.
- شارك عمو خالد أيضًا في الكثير من الحفلات الغنائية في الوطن العربي في دولة مصر والجزائر والمغرب وفلسطين والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المختلفة.
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