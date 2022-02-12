نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ديكورات رمضان في المقال التالي
إن عمل الديكورات الرمضانية هو شيء قام بالبحث عنه كثير من الناس، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان فجميع المسلمين بكافة المناطق بالعالم ينتظروا حلول شهر رمضان، لكي تعم البهجة ويحصد الثواب، كما أن الشوارع تزينت باستخدام المصابيح المضيئة وتملأها ألوان الكرم، والبيوت تتزين بأوراق رقيقة، مع أصوات صلوات التراويح، ولذا فإننا من خلال مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة عمل ديكورات رمضان وجميع الأشياء التي تحتاجون إليها.
طريقة عمل ديكورات رمضان
إن طريقة صنع الزينة الورقية برمضان بمنزلك سهلة للغاية والتي تكون عبارة عن هلال، فانوس، أو نجمة، وهذا من خلال بعض المكونات والخطوات السهلة، وإليكم هذه الخطوات وهي كالآتي:
- القيام بشراء الأوراق الملونة بالألوان التي تحبونها وحسب الذوق لكل شخص.
- تقص الورق بعدها بأشكال رمضانية وكذلك المساجد، ولابد من ترك فتحة بالنهاية حتى يمر خلالها الخيط وتصنع عدد من هذه الأشكال وتجمعها بواسطة خيط السنارة، ذلك الذي له شكل شفاف ورفيع.
- من نفس الأوراق الخاصة بالفانوس تكتب أحرف أو حتى أسماء أطفالك وتثبت كل هذه الأشكال من خلال اللاصق، واستخدام الخيوط لرفعه بالحائط باستخدام الشمع.
شكل النجمة الإسلامية
إن النجمة الإسلامية تعد الأكثر تميزاً للمنازل خلال شهر رمضان، وتحتاج لكي تصنعها لبعض الأدوات البسيطة والخطوات السهلة، وهذا يغنيك بشكل دائم عن شرائها من الأسواق بأسماء كثيرة، وإليكم الأدوات وطريقة عملها وهي كالآتي:
أدوات النجمة
- نحتاج إلى برجل.
- أقلام.
- مقص.
- الأوراق الملونة.
طريقة عمل النجمة الإسلامية
- أولاً تقوم برسم دائرة، وهذا يكون باستخدام البرجل وترسم أربع أقطار ولابد أن يكونوا متساويين، ترسم القطر الأفقي والرأسي، القطر المائل الذي له زاوية 45 وأكثر، وآخر له زاوية 130، وبعد أن تلتقي هذه الأقطار، تقوم بتشكيل النقاط الثمانية المتساوية التي تعرف برؤوس النجمة الثمانية.
- تقوم برسم النجمة التي ستكون متكونة من مربعين متساويين ذو زاوية 45، حتى تقوم برسم المربعين.
- عليك أن توصل جميع نقاط الالتقاء المتواجدة بالحدود الخاصة بالدائرة، ثم ترسم مربع عبر تخطى النقطة المجاورة، ومن بعدها توصل بشكل مباشر بالناحية التي تليها إلى أن تنتهي أشكال النجمة الثمانية.
- تزيل هذه الخطوط الإرشادية، وتترك النجمة دون أي زوائد ترسم بعدها الحدود المتوازنة.
- باستخدام مسطرة تقوم بتلوين هذه الحدود إلى أن يصبح لديك رسمة هندسية مثالية
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ