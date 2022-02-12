شوف عروض الأسبوع الثاني من أسواق العثيم أشتري 1 أو 2 وأحصل على 1 مجانا

ينتظر الأف من السعوديين والمغتربين المجلة الأسبوعية وعرض الويك أند من أسواق عبد الله العثيم الملئية بالتوفير حيث تسعي دئما بتقديم أفضل ما لديها ويستمر للأسبوع الثاني على التوالي 1 + 1 مجاناً، وتتميز المجلة الأسبوعية لهذا الأسبوع بعروض وخصومات حصرية على مجموعة مختارة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالإضافة إلى عروض الجوالات وشاشات التلفزيون.

عروض الأسبوع الثاني من أسواق العثيم أشتري 1 أو 2 أو 3 وأحصل على 1

بحيث تمثل فرصة لمين يريدون تجهيز مكاتبهم أو منزلهم بأحدث المقتنيات من الأجهزة الكهربائية المتنوعة، كما يمكنكم التسوق من خلال جميع صفحتها الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعية، كما يمكنكم الشراء من خلال نقاط بطاقة أكتساب، أشتري 1 أو 2 أو 3 أو 4 + 1 مجاناً، ويستمر العرض لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية.

عروض الأدوات المنزلية من أسواق العثيم

أشتري قدر ضغط السيف، سعة 7 لتر، بسعر 94.00 ريال.

أشتري قدر ضغط السيف بحجم أخر مختلف، سعة 9 لتر، بسعر 109.00 ريال.

متوفر قدر ضغط ماركة بلاكستون، سعة 7 لتر، بسعر 79.00 ريال.

قدر ضغط ماركة بلاكستون، سعة 9 لتر، بسعر 89.00 ريال.

مقلاة هوم واي بغطاء، مقاس 24 سم، بسعر 38.00 ريال.

مقلاية من هوم واى بغطاء محكم، مقاس 28 سم، بسعر 45.00 ريال.

طقم طبخ هوم اواي، 8 قطع، سعر الطقم 125.00 ريال.

توفر لكم أسواق العثيم طقم سويت هوم غير لاصق، مكون من 10 قطع، بسعر 149.00 ريال.

طقم عشاء مكون من 20 حبة، بسعر 59.00 ريال.

طقم حافظة طعام سوبر ماكس 3 حبات، بسعر 39.00 ريال.

سهلي على نفسك لتقشير وتقطيع الخضار وأشترى ماكينة قطاعة وين سور، سعر القطعة 19.95 ريال.

توصيلة الفنار كهرباء LED، أشتري 2، 1+ 1 مجاناً، بسعر 79.95 ريال.

بطارية أنرجايزر ماكس، 4 قطع، بسعر 29.95 ريال.

كرسي قمارية رحلات مع طاولة جانبية، سعر القطعة 169.00 ريال.

كيس فحم الماسة سريع الأشتعال، بسعر 26.95 ريال.

أدوات مطبخية وملابس رجالية ونسائي