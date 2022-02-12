الحل العبقرى لمنع رطوبة وعفن الحوائط نهائيا وللابد فكرة رائعة وجديدة وسهلة وغير مكلفة متخطرش على بالك

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عمر شويل - جدة الحل العبقرى لمنع رطوبة وعفن الحوائط نهائيا وللابد ، رطوبة الحوائط أسوأ ما يمكن التعرض له فهي تؤدي إلى كثير من الأضرار الصحية وتعمل على هلاك الجدران وتسبب عفونة الحوائط ولابد من أن يتم التخلص منها ومن آثارها نهائياً، كما هناك الكثير من الأسباب التي قد أدت إلى ذلك مثل تسريب المياه الناتج عن الأمطار أو إذا كان المنزل قريب على البحر في هذه الحال يكون المنزل معرض للأملاح المسببة إلى الرطوبة وكذلك الرمال التي تستخدم في بناء المنزل.

الحل العبقرى لمنع رطوبة وعفن الحوائط نهائيا وللابد

تبحث السيدات التي تعاني من رطوبة الحوائط عن طرق تساعدها أن تتخلص من هذه المشكلة نهائياً ونحن من سيقدم لك هذه الطرق ومنها ما يلي:

الملح الخشن

يعتبر الملح الخشن من المكونات البسيطة المتوفرة في محلات العطارة وتساعد على التخلص من الرطوبة بطريقة آمنة وجيدة تتم كما يلي:

قومي بملأ وعاء بالملح الخشن وتركيه بجانب الحائط الذي تعاني من الرطوبة.

فهو يعمل على سحب بخار الماء الموجود على الجدران ويساهم في امتصاص الماء المترسبة عليه لمدة 5 أيام.

ولكن يجب أن يتم اختيار وعاء مسطح وواسع جداً للحصول على أفضل تحكم في الرطوبة سريعاً.

فمع مرور الوقت سوف تلاحظين الفرق وأن الرطوبة سيمتصها الملح وسيصبح رطباً وداكن اللون فكلما زادت الرطوبة يتغير لون الملح الخشن.

الخل الأبيض والماء

يعتبر هذا المزيج من المواد الموجودة في محلات البقالة ويتم استخدامه للتخلص من رطوبة الحوائط، ويتم استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة جداً هي:

قومي بخلط كميات متساوية من الماء والخل الأبيض وقلبيهم جيداً مع بعضهم.

ومن ثم يتم استخدامه في إزالة الدهون والزيوت المنتشرة على الحائط والجدران.

كذلك يستخدم في إزالة البقع من المفروشات والجدران وهو من المكونات التي تستخدم للتحكم في رطوبة الجدران ومن الممكن أن يستخدم على الحائط المليئة بالماء.

فمع الاستخدام الدائم ومرور الوقت سوف تنخفض نسبة الرطوبة بالجدران.

الأمونيا:

تستطيع مادة الأمونيا التخلص من رطوبة الجدران والحوائط ومنعها بشكل نهائي، كما أنها تعمل على إزالة الشحوم والزيوت والرطوبة والعفن ويتم اتباع هذه الخطوات لعمل خليط الأمونيا: