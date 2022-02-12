نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمتع بذاكرة قوية واستخدم هذه النصائح السريعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمتع بذاكرة قوية واستخدم هذه النصائح السريعة - ثقفني
تقويه الذاكرة والحد من النسيان وعدم التركيز ،في ظل الأحداث اليومية والأشغال في مهام الحياة، نتعرض للكثير من المواقف التي تشتت انتباهنا، وأيضا تحيل بيننا وبين التركيز في أمور أخرى، ويرجع ذلك إلي بعض العوامل التي ستناولها في هذا المقال وأيضا سنعرض لكم الحلول المناسبة، للحصول على أعلى تركيز وتقوية الذاكرة أيضا.
أسباب ضعف الذاكرة
- تناول بعض الأدوية قد يكون لها بعض الآثار الجانبية كعدم التركيز.
- نقص فيتامين ب 12 الذي يعد من أهم الفيتامينات المسؤولة عن خلايا الدم الحمراء والأعصاب ونقصه يتسبب في مشكلات ضعف الذاكرة عند البالغين.
- قصور الغدة الدرقية يؤدي إلى ضعف مباشر في الذاكرة.
- قلة النوم والتوتر والاكتئاب بالطبع لها تأثير سلبي على ضعف الذاكرة والتركيز.
أطعمة التي تساعد علي تقوية الذاكرة
- الأطعمة الغنية بأوميجا ثري مثل الأسماك والمكسرات المختلفة بأنواعها ومن الممكن تناولها كمكمل غذائي وأيضا الخضراوات كالسبانخ والبقدونس وبعض الفواكه مثل الأناناس والمشمش.
- تناول زيت السمك أوميجا ثيري.
- عدم الإكثار من السكريات.
- النوم بشكل جيد من 6 إلي 7 ساعات للشخص البالغ.
- ممارسة الرياضة مهم جدا لكل عمليات الجسم الحيوية.
- تناول الكاكاو يعد من منشطات الذاكرة القوية ويساعد على زيادة التركيز والنشاط.
- الكركم مهم جدا للأعصاب والدورة الدموية ومن الممكن إضافته للطعام بسهولة أو شربه بالماء المغلي.
- تدريب المخ على التذكر وربط الأحداث تدريجيا حتى الوصول إلي الحدث المراد تذكره.
- المحافظة على الوزن المثالي.
- الاهتمام بفيتامين د.
- تسجيل المعلومات التي تود حفظها والاستماع إليها لاحقا.
- الابتعاد عن الملهيات والمشتتات في أوقات العمل المهمة.
- فيتامين هاء كشفت الأبحاث وجود علاقة بين فيتامين هـ وذاكرة الأشخاص الكبار في العمر، مؤكدة أن تناول كمية معينة من فيتامين هـ، يعمل على تحسين الذاكرة عند الأشخاص الذين يعانون من بدايات مرض ألزهايمر.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ