تمتع بذاكرة قوية واستخدم هذه النصائح السريعة

تقويه الذاكرة والحد من النسيان وعدم التركيز ،في ظل الأحداث اليومية والأشغال في مهام الحياة، نتعرض للكثير من المواقف التي تشتت انتباهنا، وأيضا تحيل بيننا وبين التركيز في أمور أخرى، ويرجع ذلك إلي بعض العوامل التي ستناولها في هذا المقال وأيضا سنعرض لكم الحلول المناسبة، للحصول على أعلى تركيز وتقوية الذاكرة أيضا.

أسباب ضعف الذاكرة

تناول بعض الأدوية قد يكون لها بعض الآثار الجانبية كعدم التركيز.

نقص فيتامين ب 12 الذي يعد من أهم الفيتامينات المسؤولة عن خلايا الدم الحمراء والأعصاب ونقصه يتسبب في مشكلات ضعف الذاكرة عند البالغين.

قصور الغدة الدرقية يؤدي إلى ضعف مباشر في الذاكرة.

قلة النوم والتوتر والاكتئاب بالطبع لها تأثير سلبي على ضعف الذاكرة والتركيز.

أطعمة التي تساعد علي تقوية الذاكرة