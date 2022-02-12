نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية الآن.. اليكم أسعار الجوالات وإمكانية التقسيط المريح في المقال التالي
عروض مكتبة جرير السعودية فبراير 2022، عروض jarir bookstore مكتبة جرير السعودية من العروض التي ينتظرها معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخاصًة العروض التي يتم تقديمها على الأجهزة الإلكترونية، وذلك لأن العروض والخصومات تكون متميز للغاية مما يجعل جميع الأسعار مناسبة مع جميع الأفراد، و موضوع اليوم سيكون الحديث عن عروض مكتبات جرير السعودية خلال شهر فبراير وذلك في شيء من التفصيل.
عروض مكتبة جرير الترويجية وتنزيلات الجوالات خلال مهرجان التسوق شباط 2022
مكتبات جرير السعودية
مكتبات جرير السعودية من اكبر الأماكن المسئولة عن الأدوات والمستلزمات المدرسية الموجودة في المملكة العربية السعودية، تم إنشاء أول فرع من هذه المكتبة في مدينة الرياض وكان متخصص في الأدوات والمستلزمات المدرسية فقط ولكن بعد التطور والتوسع أصبح لها فروع كثيرة وأصبحت تحتوي على كافة أنواع الأجهزة الالكترونية والأدوات الكهربية وذلك بجانب الأدوات المدرسية والمواد الغذائية والعديد من المنتجات الأخرى.
عروض مكتبة جرير للجوالات والشاشات لهذا الاسبوع
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض المتميزة بشكل أسبوعي، وخلال هذا الأسبوع تتمثل العروض فيما يلي:
- عروض الجوالات في جرير جوال شيومي 11 سعته التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 2199 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات سامسونج جالاكسي سعته التخزينية 256 جيجابايت لون اخضر بسعر 3699 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم شاشة هاير حجم 65 بوصة بسعر 2649 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير سامسونج جالاكسي سعته التخزينية 256 جيجابايت لون كريمي بسعر 3699 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير شاشة هاير حجم 70 بوصة بسعر 3399 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير سامسونج جالاكسي سعته التخزينية 256 جيجابايت لون اسود بسعر 3699 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير جوال سامسونج جالاكسي زد فيليب سعته التخزينية 256 جيجابايت لون اخضر بسعر 6599 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سامسونج جالاكسي زد فيليب سعته التخزينية 256 جيجابايت لون اسود بسعر 6599 ريال سعودي.
- كود خصم جرير شاشة تي سي إل 55 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سامسونج جالاكسي سعته التخزينية 512 جيجابايت لون اخضر بسعر 6999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير سامسونج جالاكسي سعته التخزينية 256 جيجابايت لون فضي بسعر 6599 ريال سعودي.
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