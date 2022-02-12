رقم البنك العربي الأفريقي الدولي المجاني وطرق الاستعلام عن الرصيد وأهم خدماته المصرفية

رقم البنك العربي الأفريقي الدولي ، منذ أن تم تأسيس البنك العربي الأفريقي الدولي عام 1964، وهو يخطو خطوات هامة ساعدت في أن يصبح عدد فروعه 93 فرع في محافظات مصر، وثلاثة فروع أخرى خارج مصر، وباعتباره أول بنك في مصر متعدد الجنسيات بالطبع أصبح له مكانة خاصة عن باقي البنوك الأخرى، حيث تم إنشائه بمساهمة بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك العربي الأفريقي، وأصبح له ملايين العملاء في مصر وخارجها، لذا أصبح متوفر موقعًا الكترونيًا للبنك يمكن من خلاله إنهاء كل الخدمات المصرفية في خطوات بسيطة، واليوم سنتعرف سويًا على خطوات الاستعلام عن حسابي في البنك العربي الأفريقي الدولي 2022.

رقم البنك العربي الأفريقي الدولي

يقدم البنك مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي يمكن الاستفادة منها كثيرًا، والتي من بينها الاستعلام عن الحساب بدون الحاجة للذهاب لمقر البنك، أو الذهاب للماكينة حيث تتم بمجرد الدخول على الموقع الرسمي للبنك العربي الأفريقي الدولي ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

تسجيل الدخول في حالة امتلاك حساب على الموقع، او إنشاء حساب حتى يمكن للعميل إجراء كل الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ثم الضغط على القائمة الرئيسية واختيار حسابي.

بعدها يتم الضغط على استفسار ثم الانتظار حتى يتم تحميل البيانات الخاصة بالحساب.

كما ستظهر كل الحركات على الحساب سواء بالإيداع أو بالسحب.

يمكن للعملاء طباعة كشف الحساب لمدة 24 ساعة سابقة فقط.

أما عن رقم البنك العربي الأفريقي الدولي المجاني فهو 19555 وذلك داخل محافظات جمهورية مصر العربية أما للتواصل من خارج مصر فيمكنك الإتصال على رقم 24886679 202+.

الخدمات المصرفية الإلكترونية المتوفرة بالبنك العربي الافريقي الدولي؟

أتاح البنك العربي الافريقي مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية الإلكترونية تسهيلًا على العملاء، وتوفيرًا للوقت والجهد، لذا سنسلط الضوء على أبرز تلك الخدمات حتى يعلمها الجميع بدلًا من الذهاب للفروع والانتظار طويلًا حتى الانتهاء منها:-