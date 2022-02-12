طريقة جهنمية هتنضفي بيها سجاد بيتك وترجعيه جديد بدون ماء على الناشف

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عمر شويل - جدة طريقة تنظيف السجاد من البقع، من أكثر الأشياء التي تعاني من تنظيفها جميع النساء هي السجاد، وخاصتًا البقع الصعبة التي تتساقط عليها من المأكولات المختلفة أو المشروبات، وقد يصعب إزالتها بالطرق التقليدية، وذلك من خلال السطور التالية سوف نتعرف على أهم الطرق البسيطة التي يمكن استخدامها للتخلص من البقع وتنظيفها بشكل سريع وبدون اي مجهود.أهم الطرق البسيطة التي يمكن استخدامها لتنظيف السجاد

طريقة تنظيف السجاد من البقع

هناك بعض المواد التي يمكن استخدامها في تنظيف السجاد بشكل كامل وعمل بعض الخلطات البسيطة لتسهيل عملية التنظيف وهي كالآتي:

استخدام صودا الخبز لإزالة البقع الصعبة من السجاد

صودا الخبز من المواد الفعالة، والتي يمكن الحصول عليها بكل سهولة، وتكاليف بسيطة وتساعد في إزالة البقع الصعب بشكل سريع مجرد الاستخدام وطريقة استخدامها على السجاد كالتالي:

قومي بوضع ملعقة أو أكثر من صودا الخبز على المناطق التي تتواجد بها البقع في السجاد.

استخدمي فرشاة تنظيف وقومي بفرك صودا الخبز بشكل جيد على السجاد.

اتركيه على البقع لمدة نصف ساعة، فسوف تلاحظين امتصاص كل البقع الموجودة به وتغير لونه من الأبيض إلى الأصفر الغامق.

الكحول لإزالة بقع السجاد وتنظيفه

الكحل من المواد التي تستخدم في إزالة البقع بشكل عام، وذلك بمجرد استخدام الكحل ورشة على البقع فقد يساعد في تفتيت الدهون بشكل كامل، ولذلك يتم استخدامه على بقع السجاد بالخطوات الآتي:

استخدمي قطعة من القماش البيضاء، وقومي بغمسها في كمية كبيرة من الكحول.

ضعي هذه القماشة على البقعة، وتضغطي عليها بأي ثقل واتركيها لمدة لا تقل عن عشرة دقائق، وسوف تمتص كل البقعة وسوف تظهر بشكل واضح على القماش.

ويمكنك الفرك بقطعة القماش جيدًا وذلك إذا كانت البقعة من البقع الصعبة التي لا تخرج بسهولة.

استخدام ملح الطعام لتنظيف السجاد

ملح الطعام أيضًا له قدرة في التخلص من بقع السجاد وتنظيفه السجاد بشكل جيد، وذلك من خلال إتباع الطريقة التالية: