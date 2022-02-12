نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير ايفون.. قائمة الأسعار الجديدة للجوالات في شهر شباط الآن في المقال التالي
عروض مكتبة جرير في المملكة، عروض jarir bookstore مكتبة جرير في السعودية، من الشركات الكبيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية هي شركة جرير، حيث تمتلك هذه الشركة عدد من الفروع في كل محافظات السعودية، وأكثر ما يميز هذه الشركة هي العروض التي تهتم بتقديمها للعملاء كل فترة بشكل دائم، هذه العروض تشمل كل الأقسام الموجودة في الفروع بما فيها الإلكترونيات والهواتف المحمولة التي يبحث عنها العملاء بأسعار مخفضة.
عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية الآن.. اليكم أسعار الجوالات وإمكانية التقسيط المريح
عروض جرير للجوالات في المملكة
من العروض المعروفة في المملكة العربية هي عروض شركة جرير حيث أنه خلال فترة العروض يمكن أن يحصل العملاء على الهواتف المحمولة والإلكترونيات بأسعار أقل، وقامت شركة جرير بتأسيس موقع إلكتروني خاص بها، حيث أنه من خلال هذا الموقع يمكن أن يطلع العملاء على كل المنتجات والأجهزة المتاحة في فروع الشركة وأسعارهم.
عروض الجوالات في جرير
- تقسيط جوالات جرير سعر هاتف محمول أبل ايفون 13 برو مساحة 256 جيجابايت الجيل الخامس لون أزرق 5199 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير سعر هاتف محمول أبل ايفون 11 مساحة 64 جيجابايت الجيل الرابع لون بنفسجي 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير سعر هاتف محمول أبل ايفون 11 مساحة 128 جيجا بايت الجيل الرابع لون بنفسجي 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 3299 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سعر هاتف محمول أبل ايفون 13 ميني مساحة 128 جيجا بايت الجيل الخامس 3299 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سعر هاتف محمول أبل آيفون 12 مساحة 64 جيجابايت الجيل الخامس لون أخضر 3099 ريال سعودي بدلاً من سعر 3299 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم والتقسيط من جرير سعر هاتف محمول أبل ايفون اكس ار مساحة 128 جيجا بايت الجيل الخامس لون أبيض 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير سعر هاتف محمول ابل ايفون 12 ميني مساحة 64 جيجابايت الجيل الخامس لون أزرق 2699 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
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