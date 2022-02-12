نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده اليوم و تخفيضات بنده على الحلويات والمخبوزات الطازجة والسابقة التحضير في المقال التالي
بنده اليوم و تخفيضات بنده في السعودية، عروض هايبر بنده في السعودية حيث أن أسواق بنده الغذائية من أكثر الأماكن المعروفة في المملكة العربية السعودية، كما أنها تمتلك عدد من الفروع في كل أنحاء المملكة، وتتخصص شركة بنده في بيع كل المنتجات الغذائية المعروفة بالإضافة إلى كل مستلزمات المنزل المختلفة، ويوجد أقسام في شركة بنده خاصة بالإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ.
عروض بنده وهايبر بنده هذا الأسبوع.. هدايا قسائم شرائية تصل إلى 300 ريال
عروض هايبر بندة اليوم في السعودية
تقوم شركة هايبر بنده بإعداد قائمة من العروض المختلفة كل فترة، كما تهتم الشركة بعمل عروض مميزة في المناسبات العامة وأيضاً في الأعياد، وتضم هذه العروض الكثير من المنتجات المختلفة التي يبحث عنها العملاء والتي يمكن أن يتم الحصول عليها خلال فترة العروض بأسعار مخفضة ومناسبة لكل الأشخاص، كما تضم هذه العروض المنتجات التي تقوم شركة بنده بتصنيعها في فروعها.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع الحالية
- عروض بنده اليوم سعر كيلو معمول بالتمر حجم صغير 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة سعر كيلو بسكويت مصري مدور 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة سعر علبة كيك إنجليزي ماربل 250 جرام 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع سعر كيس شرائح خبز أسمر لوزين 600 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده سعر علبة كب كيك بحشوة الكراميل والشوكولاتة 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة سعر فطيرة الجبنة لوزين 372 جرام 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية سعر علبة كب كيك بكريمة الفانيلا نحول 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي سعر كيس خبز برجر أبيض بالسمسم يومي 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
- عروض بنده جده سعر علبة براوني شرائح الشوكولاتة صباحو معمول بتمر خلاص 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم سعر كيس شرائح خبز أبيض هرفي 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ