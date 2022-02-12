شوف من اليوم ولثلاثة أيام أقوى عروض اكسترا Extra offers على الأجهزة اللوحية والإلكترونيات

أقوى خصومات إكسترا السعودية على أسعار العديد من المنتجات والسلع المختلفة، والتي تضم عدد كبير من الإلكترونيات والجوالات الحديثة بأنواعهم، كما بالفروع تخفيضات عديدة أخرى على أسعار غيرهم من أجهزة وإلكترونيات من خلال موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية بأنواعها، كما يمكن توفير كثير من السلع والمنتجات الأخرى، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة اللوحية بأنواعهم Extra offers

تتوفر خصومات عدة اليوم بفروع إكسترا ماركت المنتشرة بالمملكة العربية السعودية Extra online Ksa، حيث يعد الماركت من أهم وأكبر أماكن البيع بالتجزئة ولكن بسعر الجملة، ومنها: خصم مميز على سعر الجهاز اللوحي من benco بسعة ٣٢ جيجابايت، ورامات ٢ جيجابايت بتوفير ١٠٠ ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر Xiaomi pad5 بنفس السعة وتوفير ٢٠٠ريال سعودي، وتوفير آخر منهم على سعر جهاز Xiaomi pad 5، كما لديهم خصم آخر على سعر tab Nokia T20 بسعة ٣٢ جيجابايت، وسرعة رامات ٣جيجابايت، كما يوجد تخفيض آخر منهم على سعر هاتف لينوفو tab M7 بسعة ٣٢ جيجابايت، وسرعة رامات ٢جيجابايت.

خصومات خاصة من إكسترا ماركت Extra market offers بالسعودية

نستكمل معكم تقديم بقية عروض إكسترا الأسبوعية على أسعار: جهاز لينوفو tab m8 بسعة 32 جيجابايت، وسرعة رامات 2جيجابايت، كما يوجد تخفيض آخر على سعر هاتف لينوفو tab m10، وخصم آخر منهم على سعر هاتف galaxy z fold 3 من سامسونج 5G، بسعة 256جيجابايت، وسرعة رامات ٣٢ جيجابايت، كما بالفروع تخفيضات أخرى على اسعار جوالات galaxy Z fold 3 بنفس السعة وسرعة رامات 8 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Vivo 32 جيجابايت، وسرعة رامات 3 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Vivo 5G،V21 بسعة 32 جيجابايت، وسرعة رامات بسعة 64 جيجابايت، وسرعة رامات 4 جيجابايت.

خصومات خاصة على أسعار الكثير من الإلكترونيات الأخرى بالمكان

نستكمل مع حضراتكم تقديم العروض المختلفة داخل فروع اكسترا المختلفة، ومن بينهم: خصم مميز على سعر هاتف Vivo y53S بخصم 229 ريال سعودي وسعة 128جيجابايت، و8 جيجابايت رامات، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار هاتف Vivo Y21 2021 بسعة 64 جيجابايت.