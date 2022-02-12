شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 10 أيام خصم من 20 وحتي 70% ألحق أقوى الخصومات

شركة اكسترا تعد شركة يتم تخصصها في البيع لكل الإلكترونيات المتوافرة والمتواجدة بالشركة حتى تتوافر وتتواجد بالأسعار الرائعة والمتميزة حتى تتوافر وتتواجد في جميع جهات المملكة العربية السعودية من أجل حصول الفرد والمواطن المقيم في السعودية على كافة ما يتطلبه من أدوات وأجهزة منزلية وأجهزة إلكترونية، حيث أن شركة اكسترا تكون شركة مساهمة دخلت إلى السوق المركزي والمالي بالسعودية وهذا في شهر ديسمبر بآخر سنة 2018، وكذلك يتواجد بها هواتف المحمول والكاميرات مع مستلزمات ثانية لكي تقوم ببيعها.

عروض اكسترا السعودية

تتواجد شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تعد شركة مستمرة في القيام بعرض وطرح أقوى وأكبر العروض ومعها أكبر الخصومات المذهلة.

حيث أن تلك الشركة قد طرحت وقدمت تلك الخصومات ومعها أقوى العروض لكي تكون متوافرة ومتواجدة بالأسعار المناسبة مع كل مواطن وشخص في السعودية، وكذلك فإن شركة اكسترا تعد شركة تختص في البيع لكافة الإلكترونيات عن طريق التجزئة ومعها الأدوات والأجهزة المنزلية وكذلك الإلكترونية.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا يكون سعر إير بودز ماكس 2299 بدلًا من 2649 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا المكواة البخارية من النوع فيليبس السلسلة 5000 وتكون 2400 واط من أجل الإحماء السريع سعرها يكون 179 بدلًا من 199 ريال سعودي.

مكواة البخار من النوع كلاس برو 1800 واط مع الخزان الشفاف 1.6 لتر يكون سعرها 149 بدلًا من 179 ريال سعودي.

عروض اكسترا