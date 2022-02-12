انت الان تتابع تفاصيل خبر حملة توعية لحماية النمر العربي من الانقراض في يوم النمر العربي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يوم النمر العربي مبادرة أطلقت بالتحديد في 10 فبراير بهدف تعزيز حماية النمر العربي المهدد بالانقراض خرجت هذه المبادرة أو الحملة في المملكة العربية السعودية وسلطة عمان واليمن ويمكن أن تساهم الحملة في التوعية للحفاظ عليه فهو من الكائنات الفطرية البرية المهددة بالانقراض، فقد أنقرض في وسط المملكة من جبال طويق والعرمة والآن تبقت أعداد قليلة جدا في جنوب المملكة، بحسب التقديرات الأخيرة يقال إنها لا تتجاوز أل 20 نمراً فقط.

ويقول وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود أن الجهود المبذولة من الهيئة الملكية في محافظة العلا التي تقع في شمال غرب السعودية تهدف إلى إعادة الفهود العربية إلى جبال العلا لوضعها داخل محميات طبيعية للمحافظة على تلك الحيوانات المعرضة للانقراض، وأنشئت محافظة العلا مراكز لتربيتها بدعم من مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية أخرى، كما قامت الهيئة الملكية عام 2019 بإنشاء صندوق النمر العربي المخصص له 25 مليون دولار ومقره الرياض، ويسعى ذلك الصندوق للمحافظة على النمر وحمايته من الانقراض، كذلك قرر مجلس الوزراء بالتحديد اليوم العاشر من فبراير يوم النمر العربي لنشر الوعي والمحافظة علية كل هذا تماشيا مع رؤية المملكة نحو تحقيق الاستدامة البيئة.

وتهتم المملكة مستقبلا إلى الترويج لهذه النوعية من النمور كوجهة جديدة لسياحة البيئة.

كم نوع من الفهود وأماكن تواجدها

توجد في العالم خمسة أنواع من الفهود أربعة أنواع أفريقية ونوع واحد آسيوي وهو النوع المعروف بالفهد العربي والذي خرج من شبه الجزيرة العربية لكنه يعيش في جمهورية إيران بأعداد تقدر 6700 فهد.

أما النمور فمنها فصيلان الأول يعرف بـ tiger والثاني يعرف بـ leopard ويوجد منه في العالم أربعة أنواع احدهما النمر العربي، ينحصر تواجده في منطقة ظفار بعمان ومنطقة الجوف باليمن، وتقدر المسوحات الميدانية وأعداد بما لا يزيد عن 200 نمر عربي الموارد يبلغ وزن الذكر منها 20 كجم أما الأنثى يبلغ وزنها 30 كجم.

سبب انخفاض أعداد النمور العربية

ولأن الحياة لم تكن رحيمة فبتغير الموارد وانتشار الصيد الجائر انخفضت أعداد الفرائس التي يتغذى عليها تلك النمور وبدأت تبحث عن أماكن يعوض هذا النقص وكانت الماشية هي البديل الأمثل، لكن هذا التغير هو من وضع النمر العربي في مواجهة مباشرة مع الإنسان وفي تسعينيات القرن الماضي انخفض عدد النمور العربية، وأصبح النمر العربي على رأس قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.