نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات عروض بنده اليوم على الشاشات والأجهزة والموبايلات 70% خصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات عروض بنده اليوم على الشاشات والأجهزة الكهربائية والموبايلات 70% خصومات خلال الأيام الجارية والمستمرة لمدة أسبوع بداية من اليوم وحتي منتصف شهر رجب، شملت العروض والتخفيضات الأطعمة والمشروبات بالإضافة إلي الخضروات والفاكهة، ربما تجد أن أهم العروض الترويجية الجديدة التي يهتم بها الكثيرون الخاصة بالأجهزة الكهربية، لذا دعونا نكتشف معا سويا جميع عروض هايبر بنده الجديدة.

تخفيضات عروض بنده اليوم على الشاشات والأجهزة والموبايلات

مازلت بنده وهايبر بنده السعودية تقدم عروض وتخفيضات كبيرة للغاية وخاصة مع في منتصف الشهر المبارك والتي تستمر لمدة 15 شملت هذه العروض أنواع جديدة من الهواتف الذكية مثل هواتف شركة Vivo العالمية وهواتف شركة Samsung Galaxy وجوالات شركة Oppo العالمية، بالإضافة إلي الهواتف الرائعة من شركة شاومي التي غزت الأسواق العربية في الفترة الأخيرة، والتي أبرزها جوال شاومي 12 والجوال الأكثر مبيعا شاومي 11 برو.

خصومات بنده اليوم

ضمت معظم عروض بنده اليوم حزمة قوية من العروض الترويجية والتي من بينها الخاصة بالأجهزة مثل التالي:

خصم على طقم قدور توميك أصبح السعر 399 ريال بدلا من 539 ريال سعودي.

تخفيضات على الطقم الصيني بقيمة 71 ريال سعودي، بدلا 88 ريال سعودي.

تخفيض على أسعار الشاشات نوع تلفزيون امبكس جلوريا بسعر 459 ريال سعودي بدلا من 514 ريال سعودي.

تخفيضات على تلفزيون دورا حجم 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

خصم على شاشة التلفزيون حجم 65 بوصة من 2599 ريال سعودي بدلا من 3499 ريال سعودي.

تخفيضات على شاشة حجم 55 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

خصم على تلفزيون امبكس حجم 40 بوصة بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 789 ريال سعودي.

تطبيق هايبر بنده

يمكنكم تنزيل التطبيق الجديد من بنده والاستعلام عن العروض الترويجية الجديدة التي يقدمها بنده السعودية عن طريق متجر جوجل بلاي أو عن طريق متجر ابل ستور وذلك لأجهزة الآيفون، لذا قم بتحميل تطبيق بنده على جوالك حسب نوع هاتف سواء آيفون أو أندرويد.

وصلنا لختام شرح تخفيضات عروض بنده اليوم على الشاشات والأجهزة الكهربائية والموبايلات 70% خصومات.

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