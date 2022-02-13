فوائد مذهلة للفلفل الحار وعشاق الأكلات الحارة لن تتوقف عن أكله ووضعه في طعامك

الفلفل الحار وعشاق الأكلات الحارة، وهو ينتمي للعائلة الباذنجانية، وهو من الخضراوات ويتميز بمذاقه الساخن، أي الحار جدا، انه غني بالفوائد التي لا يمكن تخيلها، فهناك الكثير من الناس يفضلون أكل الطعام الحار من الدرجة الأولى، فأنواع الفلفل الأحمر الحار عديدة وتختلف من نوع لآخر، وهناك شعوب تتميز بالأكلات الحارة، ويقام بها مسابقات لعشاق الأكلات الحارة والفلفل الأحمر الحار أيضا .

أنواع الفلفل الحار

أهمية الفلفل الحار التي ستجعلك تواظب علي تناوله ووضعه في طعامك